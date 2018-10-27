29 Ekim Cumhuriyet Bayramı başkentte coşkuyla kutlanacak

Cumhurbaşkanlığı himayesindeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce kortej düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri kapsamında başkentte kortej geçişi yapılacak.

TBMM önünden başlayacak ve Ulus'taki 1. Meclis'te sona erecek kortej güzergahı boyunca kurulacak çadırlarda, vatandaşlara Türk bayrağı dağıtılacak ve su ikramında bulunulacak.

Güzergah boyunca Ankara'nın sokak ve caddeleri bayraklarla süslenecek.

Büyükşehir Belediyesi'nce, korteje katılacak tören birliklerine, güne özel giydirilmiş temizlik araçları ve motorize zabıta ekipleri de eşlik edecek.

