29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu Toroslar'da yaşanacak

Toroslar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri, 28 Ekim Pazar Günü saat 17.00’de ‘cumhuriyet konvoyu’ ile başlayacak. Klasik, modifiye araç, motosiklet ve bisiklet tutkunlarının da yer alacağı ve Toroslar Cumhuriyet Alanından başlayacak konvoy, şehir turu yapacak.

Türk Pop Müziği sanatçısı Edis, Toroslar Belediyesi’nin Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında organize edeceği ‘Cumhuriyet Konseri’nde’ sahne alarak, şarkılarını Mersinliler için söyleyecek. 28 Ekim Pazar günü, cumhuriyet konvoyunun ardından saat: 20.00’de başlayacak olan ücretsiz konser, Akbelen Mahallesi’ndeki Koray Aydın Stadı’nda binlerce kişiyi bir araya getirecek.

KURTULUŞ KUPASI, 29 EKİM'DE BAŞLIYOR



Toroslar Belediyesi’nin, 3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü etkinlikleri kapsamında bu yıl 12’ncisini düzenleyeceği ‘Kurtuluş Kupası Resmi Kurumlararası Geleneksel Futbol Turnuvası’, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda başlıyor.

Mersin genelinden 36 kurumun katılımıyla 6 grupta gerçekleştirilecek turnuvanın açılış maçı, 29 Ekim Pazartesi günü saat 14.00’de Korukent Mahallesi’ndeki Prof. Dr. Aziz Sancar Gençlik Merkezi’nde, Toros Devlet Hastanesi ile Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü arasında yapılacak.