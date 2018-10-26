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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu Toroslar'da yaşanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 08:26 | Son Güncelleme

Toroslar Belediyesi'nin, cumhuriyetin kuruluşunun 95. yıldönümünü her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlayacağı bildirildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu Toroslar'da yaşanacak

Toroslar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri, 28 Ekim Pazar Günü saat 17.00’de ‘cumhuriyet konvoyu’ ile başlayacak. Klasik, modifiye araç, motosiklet ve bisiklet tutkunlarının da yer alacağı ve Toroslar Cumhuriyet Alanından başlayacak konvoy, şehir turu yapacak.

Türk Pop Müziği sanatçısı Edis, Toroslar Belediyesi’nin Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında organize edeceği ‘Cumhuriyet Konseri’nde’ sahne alarak, şarkılarını Mersinliler için söyleyecek. 28 Ekim Pazar günü, cumhuriyet konvoyunun ardından saat: 20.00’de başlayacak olan ücretsiz konser, Akbelen Mahallesi’ndeki Koray Aydın Stadı’nda binlerce kişiyi bir araya getirecek.

KURTULUŞ KUPASI, 29 EKİM'DE BAŞLIYOR

Toroslar Belediyesi’nin, 3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü etkinlikleri kapsamında bu yıl 12’ncisini düzenleyeceği ‘Kurtuluş Kupası Resmi Kurumlararası Geleneksel Futbol Turnuvası’, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda başlıyor.

Mersin genelinden 36 kurumun katılımıyla 6 grupta gerçekleştirilecek turnuvanın açılış maçı, 29 Ekim Pazartesi günü saat 14.00’de Korukent Mahallesi’ndeki Prof. Dr. Aziz Sancar Gençlik Merkezi’nde, Toros Devlet Hastanesi ile Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü arasında yapılacak.

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Türkiye Cumhuriyeti’nin, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük eseri olduğunun altını çizerek, “Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yazılan Kurtuluş destanının gururunu ve bu destanın varış noktası olan cumhuriyetin ilanını ilk günkü gibi büyük bir heyecan ve coşkuyla kutlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Bugün ülkemizde özgür, bağımsız ve hür bir şekilde yaşıyorsak bu cumhuriyetin eseridir” dedi.

Cumhuriyetin tüm değerleriyle sonsuza dek yaşatılmasının herkesin vazgeçilmez ortak sorumluluğu olduğunu kaydeden Tuna, “Ay yıldızlı al bayrağımızın altında sahip olduğumuz vatan sevgisi ile milletimizin birlik ve bütünlüğü karşısında hiçbir bölücü güç, cumhuriyetimize zarar veremeyecektir. Bu anlamlı gün, milletçe el ele kenetlenmemize, demokrasimize, bölünmez bütünlüğümüze, cumhuriyetimizin bizlere kazandırdığı değerlere sahip çıkmamıza vesile olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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