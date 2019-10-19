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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 14:13 | Son Güncelleme

Kentin dört bir yanında düzenlenecek Cumhuriyet Bayramı programı 28 Ekim'de Saraçhane'den fener alayı ile başlayacak, akşam Sultanahmet Meydanı'nda Şevval Sam, Fahir Atakoğlu, Athena, Eşlik Müzisyenleri, Borusan Filarmoni Orkestrası ve Magma Filarmoni Orkestrası konser verecek - 29 Ekim'de kutlamaların merkezi Üsküdar Meydanında program DJ performansıyla başlayacak ve gece boyunca mehteran konseri, deniz yüzerinde su, ışık, pyro ve lazer gösterileriyle devam edecek - Tuzla'da Gece Yolcuları, Ümraniye Meydanında Fettah Can, Sancaktepe'de Elif Buse Doğan, Gaziosmanpaşa'da İlhan Şeşen, Güngören-Haznedar'da Resul Dindar, Çatalca'da Cem Belevi, Eyüpsultan'da Fatih Erkoç sahne alacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un dört bir yanında Cumhuriyet Bayramı programı düzenlenecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 28 Ekim'de belediyenin Saraçhane'deki binasının önünden fener alayı ile başlayacak etkinlikler, akşam Sultanahmet Meydanı'nda devam edecek. Meydandaki programda Şevval Sam, Fahir Atakoğlu, Athena, Eşlik Müzisyenleri, Borusan Filarmoni Orkestrası ve Magma Filarmoni Orkestrası konser verecek ve çeşitli tiyatro gösterileri sahnelenecek.

29 Ekim'de kutlamaların merkezi Üsküdar Meydanı olacak. DJ performansıyla başlayacak program, gece boyunca mehteran konseri, deniz yüzerinde su, ışık, pyro ve lazer gösterileriyle devam edecek.

Sarayburnu açıklarında yapılacak havai fişek gösterisinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası konser verecek.

Şemsi Paşa Meydanı ve Harem tarafına kurulacak 6 küçük sahnede gece boyunca Türk sanat müziği, Türk halk Müziği, Türk pop müziği konserleri verilecek.

Ayrıca 80 gökyüzü tarayıcısıyla Üsküdar, Fındıklı ve Sarayburnu sahilinde ışıklı gösteri yapılacak.

Tuzla'da Gece Yolcuları, Ümraniye Meydanı'nda Fettah Can, Sancaktepe'de Elif Buse Doğan, Gaziosmanpaşa'da İlhan Şeşen, Güngören-Haznedar'da Resul Dindar, Çatalca'da Cem Belevi, Eyüpsultan'da Fatih Erkoç sahneye çıkacak.

- Ana caddeler ve konser alanları süslenecek

Bayram kutlamaları öncesinde kentin ana caddeleri ve konser alanları, Türk bayrağı, Atatürk posteri ve büyükşehir flamasından oluşan setlerle süslenecek.

Sultanahmet, Üsküdar sahili, Tuzla, Ümraniye Meydanı, Sancaktepe, Gaziosmanpaşa, Güngören, Haznedar, Çatalca ve Eyüp'teki konser alanları kutlamalar için hazır hale getirilecek.

İstiklal Caddesi, Şemsi Paşa Meydanı, Harem, Barbaros Bulvarı, Sultanahmet Meydanı, Vali Konağı Caddesi, Bağdat Caddesi, Saraçhane, Nispetiye Caddesi'nde kutlamalar için platform kurulacak.

Üst geçitler, elektrik direkleri, toplu ulaşım araçlarındaki ekranların aralarında bulunduğu açık hava mecraları kutlamalara uygun şekilde biçimlendirilecek.

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İBB İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu istanbul büyükşehir belediyesi

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