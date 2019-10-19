29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un dört bir yanında Cumhuriyet Bayramı programı düzenlenecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 28 Ekim'de belediyenin Saraçhane'deki binasının önünden fener alayı ile başlayacak etkinlikler, akşam Sultanahmet Meydanı'nda devam edecek. Meydandaki programda Şevval Sam, Fahir Atakoğlu, Athena, Eşlik Müzisyenleri, Borusan Filarmoni Orkestrası ve Magma Filarmoni Orkestrası konser verecek ve çeşitli tiyatro gösterileri sahnelenecek.

29 Ekim'de kutlamaların merkezi Üsküdar Meydanı olacak. DJ performansıyla başlayacak program, gece boyunca mehteran konseri, deniz yüzerinde su, ışık, pyro ve lazer gösterileriyle devam edecek.

Sarayburnu açıklarında yapılacak havai fişek gösterisinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası konser verecek.

Şemsi Paşa Meydanı ve Harem tarafına kurulacak 6 küçük sahnede gece boyunca Türk sanat müziği, Türk halk Müziği, Türk pop müziği konserleri verilecek.

Ayrıca 80 gökyüzü tarayıcısıyla Üsküdar, Fındıklı ve Sarayburnu sahilinde ışıklı gösteri yapılacak.