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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için ünlü isimler ne dedi?

29.10.2020 09:17 | Son Güncelleme:
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Cumhuriyet 97 yaşında! Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bizlere armağan ettiği yönetim şekli Cumhuriyet, yeni yaşını kutluyor. Ünlü isimler de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili paylaşımlarda bulundu. İşte 29 Ekim mesajları...

Cumhuriyet Bayramımızın 97’nci yıldönümünü kutluyoruz. Pandemi sebebiyle kutlamalar yapılamasa da Türkiye’nin dört bir yanı kırmızı-beyaz, yürekler Cumhuriyet coşkusuyla dolu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu sosyal medyayı da etkiledi. İşte ünlü isimlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları...

29 Ekim Mesajları

CEM YILMAZ

CEM YILMAZ
Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun.

ALİŞAN

ALİŞAN
29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Şehitlerimizi ve Gazilerimizi saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz

BURCU ESMERSOY

BURCU ESMERSOY
Ne güzel bir bayram! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

Şevval SAM

Şevval SAM
'Bir kadın olarak kendimi özgürce ifade edebiliyorsam sevdiğim işi yapıp, tek başıma dimdik ayakta durabiliyorsam, hiç kimseye ihtiyaç duymadan sosyal hayatta 'bireyselliğimle' var olabiliyorsam bunu yalnız ve ancak Atatürk'e borçluyum. Yaşasın Cumhuriyet'

PINAR ALTUĞ

PINAR ALTUĞ
29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Saygı, özlem ve minnetle...

DEMET AKALIN

DEMET AKALIN
"Yükselen yeni nesil, gelecek sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz." Gazi Mustafa Kemal Atatürk

CAN YILMAZ

CAN YILMAZ
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde, büyük Türk milletinin kurduğu Türkiye Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümü kutlu olsun.

EBRU YAŞAR

EBRU YAŞAR
Cumhuriyetimizin kurucusu başta büyük Ata’mız olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle şükranla anıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

AYDAN ŞENER

AYDAN ŞENER
Nice 97 yıllara.. 29 ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.

TOLGA SARITAŞ

TOLGA SARITAŞ
29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.

DOĞA RUTKAY KAMAL

DOĞA RUTKAY KAMAL
'Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek yaşayacaktır ve Türk milleti güven ve mutluluğun kefili olan ilkelerle, uygarlık yolunda, tereddütsüz yürümeye devam edecektir.' Mustafa Kemal Atatürk... Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümü kutlu olsun! İlelebet, izinden...
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