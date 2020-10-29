29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için ünlü isimler ne dedi?

Cumhuriyet Bayramımızın 97’nci yıldönümünü kutluyoruz. Pandemi sebebiyle kutlamalar yapılamasa da Türkiye’nin dört bir yanı kırmızı-beyaz, yürekler Cumhuriyet coşkusuyla dolu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu sosyal medyayı da etkiledi. İşte ünlü isimlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları...

29 Ekim Mesajları

CEM YILMAZ Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun.

ALİŞAN 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Şehitlerimizi ve Gazilerimizi saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz

BURCU ESMERSOY Ne güzel bir bayram! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

Şevval SAM 'Bir kadın olarak kendimi özgürce ifade edebiliyorsam sevdiğim işi yapıp, tek başıma dimdik ayakta durabiliyorsam, hiç kimseye ihtiyaç duymadan sosyal hayatta 'bireyselliğimle' var olabiliyorsam bunu yalnız ve ancak Atatürk'e borçluyum. Yaşasın Cumhuriyet'

PINAR ALTUĞ 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Saygı, özlem ve minnetle...

DEMET AKALIN "Yükselen yeni nesil, gelecek sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz." Gazi Mustafa Kemal Atatürk

CAN YILMAZ Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde, büyük Türk milletinin kurduğu Türkiye Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümü kutlu olsun.

EBRU YAŞAR Cumhuriyetimizin kurucusu başta büyük Ata’mız olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle şükranla anıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

AYDAN ŞENER Nice 97 yıllara.. 29 ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.

TOLGA SARITAŞ 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.