29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kabul töreni

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Barış Pınarı Harekatı bir kez daha göstermiştir ki milletimizin içine fitne sokarak ülkemizi zafiyete uğratma çabaları beyhudedir." dedi. Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi bünyesindeki Sergi Salonu'nda düzenlenen Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni'nde, Türkiye'nin, gücü ve bekası söz konusu olduğunda, diğer tüm farklılıkları aşarak birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde hareket edebildiğini söyledi. Doğrudan Türkiye'ye saldırmakla hedeflerine ulaşamayanların, her fırsatta milletin birliğini ve beraberliğini hedef aldığına dikkati çeken Erdoğan, şöyle konuştu: "Barış Pınarı Harekatı bir kez daha göstermiştir ki milletimizin içine fitne sokarak, ülkemizi zafiyete uğratma çabaları beyhudedir. Milletimiz o engin irfanıyla, bağımsızlığına ve geleceğine yönelik her türlü tehdit karşısında, tek yürek, tek yumruk olmayı sürdürmektedir. Malazgirt'ten İstiklal Harbi'ne uzanan ve günümüze kadar gelen kadim yürüyüşümüzde, bu gerçek hiçbir zaman değişmemiştir."

Her fırsatta "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet." dediklerini anımsatan Erdoğan, milletin bu hasretini sürekli ifade ettiklerini dile getirdi. Her dönemde olduğu gibi günümüzde de kimi gafletten kimi bilinçli bir şekilde kendi ülkesi ve milletinin karşısında olanlar bulunduğunu vurgulayan Erdoğan, bunların sayısının hem az olduğunu hem de millete ciddiye alınacak bir karşılıkları bulunmadığını belirtti. "Bir olmaya, iri olmaya, diri olmaya, kardeş olmaya, hep birlikte Türkiye olmaya devam ettikçe, Allah'ın izniyle bizi hiçbir engel, güç duramaz" ifadelerini kullanan Erdoğan, bu anlayışla Cumhuriyetin 100'üncü yıldönümü olan 2023 için çok önemli hedefler belirlediklerine işaret etti. Son 6 yılda üst üste yaşanan sıkıntıların 2023 hedeflerinin bazılarını gerçekleştirme sürecini biraz ötelemiş olabileceğini belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama ne zaman olursa olsun 2023 hedeflerimizin her birine ulaşmakta kararlıyız. Hem kendi vatandaşlarımız hem de gözünü ve kalbini bize yöneltmiş tüm kardeşlerimi için buna mecburuz. Bu ülke dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmayı hak ediyor. Bu millet, güvenli ve müreffeh bir ülkede yaşamaya layıktır. Bu kadim devlet maziden atiye uzanan köprüyü güçlü bir şekilde muhafaza etmekte kararlıdır. Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmakla, aynı zamanda yeni nesillere 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilme imkanı da sağlamış olacağız. İnşallah cumhuriyetimizi daha nice yıllara çok daha daha güçlü ve müreffeh bir şekilde hep beraber taşıyacağız.

Buradan bölgemizdeki ve dünyadaki tüm devletlere, tüm toplumlara çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin Türkiye'nin bu kutlu yürüyüşünde yanında yer alın. Tarih boyunca bu milletle hareket edip de pişman olan, zarar gören yoktur. Buna karşılık yine tarih boyunca bu ülkeye ve millete düşmanlık edip iflah eden de yoktur. Biz güvenliğimizi de refahımızı da sevgimizi de dostlarımızla paylaşmaktan memnuniyet duyarız." - "Gözümüz insanların gönüllerinde" Yunus Emre'nin "Ben gelmedim dava için benim işim sevi için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmağa geldim." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Biz de gittiğimiz her yere kavga değil, sevgi götürmenin gayreti içindeyiz. Bunun için de gittiğimiz yerlerde gözümüz toprağın altındaki veya üstündeki zenginliklere değil sadece insanların gönüllerine yöneliyor. Bu anlayışla, dünyanın dört bir yanında edindiğimiz yüz milyonlarca dostumuz, bizim en büyük zenginliğimizdir, en büyük itibar kaynağımızdır. Allah dostlarımızın ve onların samimi dualarının eksikliğini göstermesin." dedi.

Cumhuriyetin, 10'uncu, 50'nci ve 70'inci yıl dönümlerinin hep coşkuyla kutlandığı, 100'üncü yıl dönümünün ise bambaşka bir öneme sahip olduğuna dikkati çeken Erdoğan, bu yıl 19 Mayıs'la birlikte İstiklal Harbi'nin başlangıcının 100'üncü sene-i devriyesinin kutlamalarına başlandığını, önümüzdeki yıl 23 Nisan'da TBMM'nin açılışınının 100'üncü yıl dönümüne ulaşılacağını aktardı. Bu silsilenin zirvesini 29 Ekim 2023 tarihinin oluşturacağına değinen Erdoğan, son yıllarda pek çok büyük eserin açılış tarihini 29 Ekim'e denk getirerek, kutlamalara yeni bir boyut kattılarını ifade etti. Türkiye'nin en önemli yatırımlarından biri olan Marmaray'ın açılışının 29 Ekim 2013'te gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, geçen yıl 29 Ekim'de ise kutlama töreniyle birlikte cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından biri olan Atatürk Havalimanı'nın açılışını yaptıklarını hatırlattı. Erdoğan, İstanbul'daki eski Atatürk Kültür Merkezi binası yerine ülkenin en büyük kültür merkezlerinden birinin inşa edildiğine dikkati çekerek, İstanbul'un değil tüm Türkiye'nin en büyük opera binasının Taksim Meydanı'nda yapılacağının bilgisini verdi.