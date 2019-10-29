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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 21:36 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tören alanına gelişinde Barış Pınarı Harekat bölgesinde görev yapan askerler karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni'ne gelişinde Barış Pınarı Harekat bölgesinde görev yapan askerler karşıladı.

Erdoğan'ın ev sahipliğinde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni'ne ilişkin İletişim Başkanlığı tarafından görüntüler paylaşıldı.

Görüntülerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salona gelişinde Barış Pınarı Harekat'ında görevli asker tarafından karşılandığı görüldü.

Askerlerle tek tek tokalaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı bölgesinin temizlenip temizlenmediğini sordu.

Askerlerden "Temizledik" yanıtını alan Erdoğan, "Tel Abyad, Rasulayn... Temizleye temizleye geliyorlar." ifadesini kullandı.

Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da eşlik etti.

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Anahtar Kelimeler:
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan

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