Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesaplarından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni'ne ilişkin görseller paylaştı.

Emine Erdoğan, Twitter ve Instagram hesaplarından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi bünyesindeki Sergi Salonu'nda düzenlenen Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni'ne ilişkin görsellere yer verdi.

Emine Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 96'ncı yılını, milletimizin evi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, çok kıymetli misafirlerimizle coşkuyla kutladık. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

