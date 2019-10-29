HABER

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 21:53 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesaplarından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni'ne ilişkin görseller paylaştı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesaplarından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni'ne ilişkin görseller paylaştı.

Emine Erdoğan, Twitter ve Instagram hesaplarından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi bünyesindeki Sergi Salonu'nda düzenlenen Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni'ne ilişkin görsellere yer verdi.

Emine Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 96'ncı yılını, milletimizin evi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, çok kıymetli misafirlerimizle coşkuyla kutladık. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Burun estetiğinde çığır açan doktor!Burun estetiğinde çığır açan doktor!
350 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı350 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı
Bağcılar'da istinat duvarı ve yolun çökme anı kameradaBağcılar'da istinat duvarı ve yolun çökme anı kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni emine erdoğan

En Çok Okunan Haberler

34 milyar dolarlık F-35 anlaşması

34 milyar dolarlık F-35 anlaşması

Rusya'dan YPG açıklaması!

Rusya'dan YPG açıklaması!

Selin Ciğerci'nin düğününde ortalık karıştı!

Selin Ciğerci'nin düğününde ortalık karıştı!

'Yeni bir tehdit var' dedi ve devlete çağrıda bulundu

'Yeni bir tehdit var' dedi ve devlete çağrıda bulundu

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

Trump'tan yeni Bağdadi açıklaması

Trump'tan yeni Bağdadi açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

28 Ekim resmi tatil mi?

28 Ekim resmi tatil mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan ülkelere "teşekkür"

Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan ülkelere "teşekkür"

İzmir'de 350 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı

350 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı

Son dakika: Bakan Akar açıkladı! Ortak devriyeler başlayacak

Bakan Akar açıkladı! Kısa zamanda başlayacak

Kremlin'den Bağdadi'nin ölü ele geçirilmesiyle ilgili "teyit yok" açıklaması

Dikkat çeken Bağdadi açıklaması: Teyit yok!

Trump'ın öldürüldüğünü açıkladığı DEAŞ'lı isim Muhacir'miş

Trump'ın 'Öldürüldü' dediği ismin kimliği belli oldu!

Ankara’da korkutan patlama

Ankara’da korkutan patlama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.