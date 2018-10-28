HABER

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 17:32 | Son Güncelleme

Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon ve Ordu'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

ARTVİN (AA) - Artvin, Gümüşhane, Trabzon, Bayburt ve Ordu'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 95. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Artvin'de Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene, Vali Ömer Doğanay, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Mehmet Gazneli, kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Tören, protokoldekilerin kurumları adına Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonunda, okul öncesi ve ilkokul öğrencilerince hazırlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konulu resim sergisi açıldı, ildeki müzik öğretmenleri müzik dinletisi sundu.

Müzik dinletisinin ardından Vali Doğanay, herkesin bayramını kutlayarak, öğretmenlere çeşitli hediyeler verdi.

- Gümüşhane

Gümüşhane Valiliği bahçesindeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, Gümüşhane Valisi Okay Memiş ve Belediye Başkanı Ercan Çimen, anıta çelenk sundu.

Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Törene, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Soner Sağıroğlu, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, İl Jandarma Komutanı Abdülkadir Seri, İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, gaziler, öğrenciler ve şehit yakınları katıldı.

- Bayburt

Bayburt Ortaokulu bahçesindeki Atatürk büstü önünde düzenlenen törende, büste çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Çelenk sunma törenine, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, 17'nci Komando Tugay Komutan Yardımcılığı Bayburt Kışla Komutanı Tankçı Albay Davut Balibaşa, Gümüşhane-Bayburt Baro Başkanı Serkan Pekmezci, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, kamu kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit ve gazi yakınları, askeri erkan ile öğrenciler katıldı.

- Ordu

Şarkiye Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, Ordu Valisi Seddar Yavuz ile Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş tarafından anıta çelenk sunuldu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

- Trabzon

Trabzon'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören ve çeşitli etkinlikler yapıldı.

Valilik binası önündeki Atatürk Anıtı'na, Vali Yücel Yavuz tarafından çelenk sunuldu. Buradaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Etkinlikler kapsamında, kamu kurumu yöneticileri, öğrenciler ve vatandaşların da katılımıyla Cumhuriyet Yürüyüşü düzenlendi.

Valilik binası önünden başlayan yürüyüş, Türk bayrakları eşliğinde 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na kadar devam etti.

PARTNERKadın asker Instagram'ı salladıKadın asker Instagram'ı salladı
Aprondaki kazayı TGS personeli engellediAprondaki kazayı TGS personeli engelledi
Kilisede Cumhuriyet’in 95'inci yıl dönümünü kutladılarKilisede Cumhuriyet’in 95'inci yıl dönümünü kutladılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cumhuriyet bayramı Doğu Karadeniz kutlama tören

En Çok Okunan Haberler

MHP lideri Devlet Bahçeli talimat verdi: Meclis'ten geçecek

MHP lideri Devlet Bahçeli talimat verdi: Meclis'ten geçecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına MHP uyarısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına MHP uyarısı!

Ayasofya'da çıplak poz veren manken konuştu

Ayasofya'da çıplak poz veren manken konuştu

Ünlü şarkıcı barda kavga edip kadının kafasında şişe kırdı!

Ünlü şarkıcı barda kavga edip kadının kafasında şişe kırdı!

İlkokullarda yeni dönem başlıyor! 'Okul yemeği programı' geliyor

İlkokullarda yeni dönem başlıyor! 'Okul yemeği programı' geliyor

Yaz tatili süresi değişecek mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama

Yaz tatili süresi değişecek mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama

İlginizi Çekebilir

Bedelli askerlik başvurusu yapacaklara iyi haber!

Bedelli askerlik başvurusu yapacaklara iyi haber!

Donarak şehit olan iki asker için valilik soruşturma başlattı

Donarak şehit olan iki asker için valilik soruşturma başlattı

Tunceli'de 2 askerin donarak şehit olduğu bölgenin görüntüleri ortaya çıktı!

Tunceli'de 2 askerin donarak şehit olduğu bölgenin görüntüleri ortaya çıktı!

Çöp kamyonu şoförünün mastürbasyon skandalı!

Çöp kamyonu şoförünün mastürbasyon skandalı!

Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 21 ilin valisi görevden alındı

Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 21 ilin valisi görevden alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Atatürk Havalimanı'nda faciadan dönüldü

Atatürk Havalimanı'nda faciadan dönüldü

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

Trakya'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Trakya'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Taksim'de Cumhuriyet Bayramı töreni

Taksim'de Cumhuriyet Bayramı töreni

Hisarcıklıoğlu'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Hisarcıklıoğlu'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Sorduğu soru cenazedekileri kahretti: 'Hangisi ablam, hangisi babam'

Sorduğu soru cenazedekileri kahretti: 'Hangisi ablam, hangisi babam'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.