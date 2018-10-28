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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 21:43 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Bayramı, Porsuk Çayı üzerinde fener alayı ve havai fişek gösterisiyle kutlandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Porsuk Çayı üzerinde botlarla fener alayı ve havai fişek gösterisi düzenlendi.

Köprüleri ve Porsuk Çayı kıyılarını dolduran binlerce vatandaş, marşlar söyleyip fener alayını izledi.

Fener alayı için Porsuk Çayı üzerindeki köprülerde ve kıyılarda yerini alan vatandaşlar, söylenen marşlara eşlik ederek Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Fener alayı boyunca botlarda bayrak ve meşale taşıyan gençler, "Ne mutlu Türk'üm diyene" diye bağırdı.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Eskişehir fener alayı ve havai fişek

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