29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanvekili Celal Adan, "Türkiye Cumhuriyeti, İstiklal harbi şehitlerinin cansız ve mübarek bedenleri üzerinde yükselmiştir. Bu Cumhuriyetin hamuru, milletimizin binlerce yıldan süzülerek gelen kadim irfanı, Türk düşünce hayatının büyük isimleri tarafından ortaya konulan fikirler ve Anadolu çocuklarının temiz kanıyla beraber yoğrulmuştur. Biz de Cumhuriyet yolundan asla dönmeyecek, millet idaresinin bekçisi olmaya sonuna dek devam edeceğiz." dedi.
MHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından, Şişli'deki bir otelde, 'Yaşasın Cumhuriyet Varolsun Devlet' temasıyla düzenlenen program, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajının okunmasıyla başladı.
Burada konuşan Adan, Osmanlı'nın son asrında vatanı kurtarma gayretine düşen ve bu uğurda kan, ter, gözyaşı akıtanların Türk milliyetçiliği fikrinden beslenerek başarıya ulaştığını ifade etti.
Adan, Türk milletinin asırlardan beri bir bayrak gibi dalgalandırarak bugünlere eriştirdiği hürriyet bayrağının, yine milletin azim ve kararıyla dalgalanmaya devam edeceğini vurguladı.
İstiklal Harbi'nin milletine güvenen bir başkumandan tarafından ihya edildiğini belirten Adan, "Türkiye Cumhuriyeti, İstiklal harbi şehitlerinin cansız ve mübarek bedenleri üzerinde yükselmiştir. Bu Cumhuriyetin hamuru, milletimizin binlerce yıldan süzülerek gelen kadim irfanı, Türk düşünce hayatının büyük isimleri tarafından ortaya konulan fikirler ve Anadolu çocuklarının temiz kanıyla beraber yoğrulmuştur. Biz de Cumhuriyet yolundan asla dönmeyecek, millet idaresinin bekçisi olmaya sonuna dek devam edeceğiz." diye konuştu.
Adan, 1900'lerin sonundan bugünlere dek Türk Milliyetçiliği'nin tarihçesinin Cumhuriyeti koruma vazifesinin hakkıyla yerine getirildiğini gösteren bir seyir defteri olduğuna işaret ederek, dünya var oldukça Türkiye Cumhuriyeti'nin var olacağını ve Mustafa Kemal Atatürk'ün müstesna yerini alacağını söyledi.
MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür ise Cumhuriyetin 95. yıldönümünü büyük bir şevk, heyecan ve gurur ile kutladıklarını söyledi.
Türk milletinin kendi hakkında alacağı kararlar ve yapacağı tercihlere hiçbir oluşumun, unsurun, kesimin veya zümrenin müdahil olamayacağının Cumhuriyet ile temellendiğini ve şekillendiğini ifade eden Gür, "Bu vesileyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve ebediyete uğurladığımız gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum." şeklinde konuştu.
Etkinlikte, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın anlam ve önemini anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı.
Programa, MHP genel başkan yardımcıları Edip Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter, İsmail Faruk Aksu, Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanı Kazım Erdi Aktunç, ilçe başkanları, parti milletvekilleri, merkez yönetme kurulu üyeleri, yönetim kurulu üyeleri, kadın kolları başkanları ve çeşitli sivil toplum kuruluşları ile sendikaların temsilcileri de katıldı.
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