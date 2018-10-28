29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanvekili Celal Adan, "Türkiye Cumhuriyeti, İstiklal harbi şehitlerinin cansız ve mübarek bedenleri üzerinde yükselmiştir. Bu Cumhuriyetin hamuru, milletimizin binlerce yıldan süzülerek gelen kadim irfanı, Türk düşünce hayatının büyük isimleri tarafından ortaya konulan fikirler ve Anadolu çocuklarının temiz kanıyla beraber yoğrulmuştur. Biz de Cumhuriyet yolundan asla dönmeyecek, millet idaresinin bekçisi olmaya sonuna dek devam edeceğiz." dedi.

MHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından, Şişli'deki bir otelde, 'Yaşasın Cumhuriyet Varolsun Devlet' temasıyla düzenlenen program, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajının okunmasıyla başladı.

Burada konuşan Adan, Osmanlı'nın son asrında vatanı kurtarma gayretine düşen ve bu uğurda kan, ter, gözyaşı akıtanların Türk milliyetçiliği fikrinden beslenerek başarıya ulaştığını ifade etti.

Adan, Türk milletinin asırlardan beri bir bayrak gibi dalgalandırarak bugünlere eriştirdiği hürriyet bayrağının, yine milletin azim ve kararıyla dalgalanmaya devam edeceğini vurguladı.