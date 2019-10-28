29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

ARTVİN (AA) - Artvin, Ordu ve Trabzon'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, çelenk sunma törenleriyle başladı.
Artvin Valiliği önünde düzenlenen törende, Valilik, İl Garnizon Komutanlığı ve Artvin Belediye Başkanlığı çelenkleri Atatürk Anıtı'na sunuldu.
Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törene, Vali Yılmaz Doruk, Garnizon Komutanı Piyade Albay Şükrü Şenduran, Belediye Başkanı Demirhan Elçin, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.
- Ordu
Ordu'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96. yıl dönümü kutlamaları, Şarkiye Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı önündeki törenle başladı.
Törene, Ordu Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Garnizon Komutanı ve Askerlik Şubesi Başkanı Yarbay Ahmet Meydan, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.
Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulduğu tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
- Trabzon
Trabzon Valiliği önündeki törende, Vali İsmail Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Kamu kurum müdürleri, güvenlik güçleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve öğrencilerin katıldığı tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.
Okuyucu Yorumları 0 yorum