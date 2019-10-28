29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Deftere yazdıklarını okuyan Baruş, Türk milletinin, dünyanın askeri ve ekonomik bakımdan en güçlü istilacı güçlerine karşı verdiği İstiklal Mücadelesi ile küllerinden yeniden doğuşunun ve kutlu bir kıyam neticesinde tarih sahnesinde yeniden dirilişinin ifadesi olan Cumhuriyet'in 96'ncı kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Malatya'da Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, Malatya Valisi Aydın Baruş, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Altun, ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, anıta çelenk koydu.

Daha sonra sonra başarılı sporculara protokol tarafından madalyaları ve ödülleri verildi.

Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Adıyaman'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kentteki etkinlikler yarın da devam edecek.

Törene, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, Adli Yargı Adalet Komisyon Başkanı İzzettin Duman, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Baro Başkanı Enver Han, vali yardımcıları, kaymakamlar, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

- Kilis

Kilis'te de Cumhuriyet'in ilanının 96'ncı yılı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün 7. Ordu Komutanı sıfatıyla Suriye üzerinden Kilis'e gelişinin 101’inci yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunum töreni düzenlendi.

Törende, Vali Recep Soytürk, Garnizon Komutanı ve 1. Hudut Alay Komutanı Albay Mehmet Cihanoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kilis 7 Aralık Üniversitesi (KİYÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serhat Kuzucu, günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada, Atatürk'ün 7. Ordu Komutanı sıfatıyla Suriye üzerinden Kilis'e geldiğini hatırlattı.

Mustafa Kemal Paşa'nın Kilis’e gelişinde gençlerce kurulan "Milli direniş" çeteleriyle görüştüğünü, Kilislilerin kendisine ve Türk ordusuna gösterdiği ilgiden dolayı memnun kaldığını anlatan Kuzucu, "İngilizlerin bu bölgeye geldiğini öğrenen Kilisli gençler aralarında milli direniş çeteleri oluşturmuşlardır. Mustafa Kemal bu gençlerle görüşmesinde 'İlk ayak bastığım Kilis topraklarındaki bu uyanıklığa hayran kaldım. Bir daha iman ettim ki bu millet asla ölmeyecektir. Var olun aziz Kilisliler.' ifadesini burada kullanmıştır." diye konuştu.