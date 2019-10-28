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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 15:29 | Son Güncelleme

Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Adıyaman'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu

Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Adıyaman'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi gösteri sundu.

Daha sonra sonra başarılı sporculara protokol tarafından madalyaları ve ödülleri verildi.

- Malatya

Malatya'da Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, Malatya Valisi Aydın Baruş, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Altun, ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, anıta çelenk koydu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Baruş, Anıt Defteri'ni imzaladı.

Deftere yazdıklarını okuyan Baruş, Türk milletinin, dünyanın askeri ve ekonomik bakımdan en güçlü istilacı güçlerine karşı verdiği İstiklal Mücadelesi ile küllerinden yeniden doğuşunun ve kutlu bir kıyam neticesinde tarih sahnesinde yeniden dirilişinin ifadesi olan Cumhuriyet'in 96'ncı kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Törene, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, Adli Yargı Adalet Komisyon Başkanı İzzettin Duman, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Baro Başkanı Enver Han, vali yardımcıları, kaymakamlar, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'daki tören de Şehitlik Anıtı'ndaki saygı duruşuyla başladı.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Abdullah Erin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Kentteki etkinlikler yarın da devam edecek.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında tören düzenlendi.

Atatürk Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile Kahramanmaraş Garnizon Komutanı Tank Albay Emin Mehmet Terzioğlu çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

- Kilis

Kilis'te de Cumhuriyet'in ilanının 96'ncı yılı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün 7. Ordu Komutanı sıfatıyla Suriye üzerinden Kilis'e gelişinin 101’inci yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunum töreni düzenlendi.

Törende, Vali Recep Soytürk, Garnizon Komutanı ve 1. Hudut Alay Komutanı Albay Mehmet Cihanoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kilis 7 Aralık Üniversitesi (KİYÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serhat Kuzucu, günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada, Atatürk'ün 7. Ordu Komutanı sıfatıyla Suriye üzerinden Kilis'e geldiğini hatırlattı.

Mustafa Kemal Paşa'nın Kilis’e gelişinde gençlerce kurulan "Milli direniş" çeteleriyle görüştüğünü, Kilislilerin kendisine ve Türk ordusuna gösterdiği ilgiden dolayı memnun kaldığını anlatan Kuzucu, "İngilizlerin bu bölgeye geldiğini öğrenen Kilisli gençler aralarında milli direniş çeteleri oluşturmuşlardır. Mustafa Kemal bu gençlerle görüşmesinde 'İlk ayak bastığım Kilis topraklarındaki bu uyanıklığa hayran kaldım. Bir daha iman ettim ki bu millet asla ölmeyecektir. Var olun aziz Kilisliler.' ifadesini burada kullanmıştır." diye konuştu.

Törene, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, İl Jandarma Alay Komutanı Hakan Başaklıgil, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Muhammet Ruhat Yaşar ile daire müdürleri katıldı.

- Adıyaman

Adıyaman'daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, Adıyaman Valiliği bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Vali Aykut Pekmez ve Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ile diğer ilgililer tarafından çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, CHP Adıyaman milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, siyasi parti il başkanları, kamu kurum ve kuruluşların amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri erkan, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kahramanmaraş Malatya

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