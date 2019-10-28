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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 23:57 | Son Güncelleme

Denizli ve Aydın'da "Cumhuriyet Yürüyüşü" düzenlendi

DENİZLİ/AYDIN (AA) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Denizli ve Aydın'da "Cumhuriyet Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinin Hükümet Caddesi'nde toplanan çok sayıda vatandaş, ellerinde Türk bayrakları, "Ne Mutlu Türk'üm Diyene", "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir", "Cumhuriyet 96 Yaşında" yazılı dövizler ile "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Ne mutlu Türk'üm diyene" sloganlarıyla Kaymakamlık binasına kadar yürüdü.

Vatandaşlar daha sonra hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu.

Etkinliğe, Kaymakam Fatih Akkaya, Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Berkay Özkan, İlçe Emniyet Müdürü Ferhat Küçükyalın, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

- Aydın

Aydın'ın Söke ilçesinde de Cumhuriyet Meydanı'ndan toplanan vatandaşlar, meşale ve Türk bayraklarıyla sloganlar atarak bir süre yürüdü.

Yürüyüşün ardından Grup Eflatun konser verdi.

Programa Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Belediye Başkanı Levent Tuncel, İlçe Emniyet Müdürü Yalçın Şipal ile vatandaşlar katıldı.

İncirliova ilçesinde ise Cumhuriyet Yürüyüşü'nün ardından ev hanımı Fadime Dönmez'in yazıp yönettiği ve amatör oyuncuların yer aldığı "Efelerle Zafere Yürüyüş" adlı tiyatro oyunu vatandaşların beğenisine sunuldu.

Belediye Başkanı Aytekin Kaya, başta Dönmez olmak üzere tüm oyunculara teşekkür etti.

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29 Ekim Aydın cumhuriyet bayramı Denizli Sarayköy Sarayköy Belediyesi

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