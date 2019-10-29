29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

SİVAS (AA) - Sivas, Niğde, Kayseri, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir ve Kırşehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı. Sivas'taki tören, Vali Salih Ayhan, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Hakan Tutucu ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in Valilik makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Atatürk Kongre Müzesi önünde devam eden törende konuşan Vali Ayhan, tek bayrak, tek millet ve tek vatan düşüncesiyle kurulan, demokrasi ve halk iradesiyle taçlandırılan Cumhuriyet'in, Türk milletinin sonsuz varlığıyla ilelebet devam edeceğini belirterek, "Kurtuluş Savaşı ulusumuzun var olma savaşı, Cumhuriyet ise yeniden dirilişin simgesidir." dedi. Çeşitli gösterilerin sunulduğu kutlamalar, tören geçişiyle sona erdi. Törene protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. - Niğde Niğde'deki tören kapsamında Vali Yılmaz Şimşek, makamında tebrikleri kabul etti. Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden programda Vali Şimşek ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir, katılanların bayramını kutladı. Vali Şimşek, törende yaptığı konuşmada, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifade ettiği gibi Cumhuriyet'imiz ilelebet payidar kalacaktır. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum." şeklinde konuştu.

Niğde Belediyesi Mehter Takımı'nın konser verdiği, ortaokul öğrencilerinin gösteri sunduğu kutlamalar, tören geçişiyle sona erdi. Törene AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - Kayseri Kayseri'deki tören, Vali Şehmus Günaydın'ın Valilik binasında tebrikleri kabulüyle başladı. Günaydın, Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende yaptığı konuşmada, ülke topraklarının büyük fedakarlıklarla kazanıldığını ve aradan geçen 96 yılın ardından bu zaferin coşkusunun yaşandığını söyledi. Cumhuriyet'in, genç, yaşlı, kadın, erkek demeden cansiparane bir mücadelenin eseri olduğunu vurgulayan Günaydın, "Ecdadımızdan aldığımız güçle, var gücümüzle çalışarak Cumhuriyet'imizi sonsuza kadar payidar kılmak hepimizin en büyük görevi ve sorumluluğudur." ifadelerini kullandı. Konuşmanın ardından halk oyunu ekibi ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü jimnastik sporcuları gösteri sundu, öğrenciler şiir okudu, resmi geçit töreni yapıldı.

Törene Kayseri milletvekilleri İsmail Tamer, Çetin Arık ve Baki Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, siyasi parti il başkanları ve vatandaşlar katıldı. - Kırıkkale Kırıkkale'deki tören, Vali Yunus Sezer'in Valilik binasında tebrikleri kabulüyle başladı. Fevzi Çakmak Caddesi'nde devam eden törende konuşan Vali Sezer, Cumhuriyet'in 96'ncı yıl dönümünü milletçe, büyük bir heyecan, coşku ve onurla kutladıklarını söyledi. Programda hafta kapsamında düzenlenen şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediye verildi. Öğrenciler şiir okudu, halk oyunu ekibi gösteri sundu. Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekiplerince helikopterle gerçekleştirilen gösteri beğeni topladı. Program, tören geçidinin ardından sona erdi. Törene CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Ali Durmuş, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - Yozgat Yozgat'ta Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Vali Kadir Çakır, Belediye Başkanı Celal Köse ve İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, halkın ve öğrencilerin bayramını kutladı.

Vali Çakır, yaptığı konuşmada, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yazılan kurtuluş destanının onurunu, gururunu ve bu destanın varış noktası olan Cumhuriyet'in ilanını ilk günkü gibi büyük bir coşkuyla milletçe kutluyoruz." dedi. Şiirlerin okunmasının ardından çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi, halk oyunları ekibi gösteri sundu. Kutlamalar, tören geçişiyle sona erdi. - Nevşehir Nevşehir'de Gazi Stadı'nda düzenlenen törende Vali İlhami Aktaş ve Belediye Başkanı Rasim Arı halkı selamladı. Aktaş, yaptığı konuşmada, öğrenci ve öğretmenlere seslenerek Mustafa Kemal Atatürk'ün miras bıraktığı Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmak için çalışılması gerektiğini vurguladı. Halk oyunları ekibinin sahne almasının ardından Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığında rehine kurtarma, arama-kurtarma, narkotik ve diğer branşlarda eğitim alan köpekler gösteri sundu. Geçit töreninin ardından program sona erdi. - Kırşehir Kırşehir'de Cacabey Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Vali İbrahim Akın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde başlatılan Milli Mücadele ve kazanılan zaferin ardından Cumhuriyet'in ilan edildiğini anımsatarak, "Cumhuriyet, aziz milletimizin tarih sahnesinde hür ve bağımsız olarak yeniden dirilişinin sembolüdür." değerlendirmesinde bulundu. Öğrencilerin şiir okuduğu törende çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere hediyeleri verildi. Kırşehir Belediyesi Mehteran Takımı ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü halk oyunları ekipleri gösteri sundu. Kutlamalar, tören geçişiyle sona erdi.

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