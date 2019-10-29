29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı. Adana'da, Vali Mahmut Demirtaş makamında tebrikleri kabul etti. Daha sonra Uğur Mumcu Meydanı'nda devam eden kutlama töreninde, Vali Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam, askeri araç üzerinden törene katılanları selamlayıp bayramını kutladı. Vali Demirtaş, yaptığı konuşmada, İstiklal Harbi'nin sonucunda elde ettiği başarılarla işgalci devletlere büyük hezimet yaşatan Türk milletinin, muhteşem zaferi Cumhuriyet'le taçlandırdığını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti'nin 29 Ekim 1923'te, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesi istikametinde kurulduğunu ifade eden Demirtaş, şöyle konuştu: "Bu yönüyle değerlendirdiğimizde Cumhuriyetimiz, hürriyetinden asla taviz vermeyen asil milletimizin küllerinden yeniden doğuşudur. İnsanlık tarihinin en haksız işgallerinden birine milletimizin topyekun verdiği en güzel cevaptır. En önemlisi, bu coğrafyadaki bin yıllık varlığımızı, sonsuzluğa taşıyan kudret mührümüzdür."

Demirtaş, 15 Temmuz'daki darbe girişimine de değinerek, "Hamdolsun, Milli Mücadele'yi zafere, 15 Temmuz karanlığını aydınlığa taşıyan ruh, dimdik ayaktadır. Bu ruh, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla sadece ülkemizin değil, bölgemizin de huzur, güven ve emniyetinin teminatıdır." dedi. Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu. Ortaokul birinci sınıf öğrencisi Ela Nur Aslanca'nın okuduğu İstiklal Marşı, törene katılanlarca uzun süre alkışlandı. Törende şiir, resim ve kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere bisiklet hediye edildi. - Mersin Mersin'deki kutlamalar Vali Ali İhsan Su'nun Mersin Kültür Merkezi'nde tebrikleri kabulü ile başladı. Cumhuriyet Alanı'nda devam eden kutlamalarda Vali Su, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, askeri araç üzerinde törene katılanların bayramını kutladı. Vali Su, yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kenetlenen Türk milletinin, iradesine asla zincir vurulamayacağını en güçlü şekilde tüm dünyaya ilan ettiğini vurguladı.

Asil ve kahraman bir milletin mensubu olmaktan gurur duyduklarının altını çizen Su, "Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar yaşatmak, ülkemizin küresel ölçekteki yükselişini daha iyi yerlere taşımak, milletimizi çağdaş medeniyetler üzerine çıkarmak için gece gündüz demeden var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Cumhuriyetimizi aldığımız noktadan daha iyi seviyelere taşıp, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza emanet etmek için bu büyük milletin her ferdi olarak üzerimize düşen sorumluluğu hakkıyla yerine getireceğiz." diye konuştu. Törende öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları gösterisi yapıldı. - "Dünkü törende saygı duruşunda bulunuldu" Öte yandan, törenin başlangıcında İstiklal Marşı okunduğu sırada, bir grup vatandaş saygı duruşunda bulunulmamasına tepki gösterdi. Gruptakiler, tebrik mesajı okunduğu sırada İzmir Marşı okuyup, alkışla protestoda bulundu. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, grubu sakinleştirip, kasti bir durum olmadığını belirterek, "Bu törenler dün başladı. Ben dün buradaydım. Çelenk sunumu yaptık. Saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okuduk. Bugünkü konseptte sadece İstiklal Marşı var. Kasıtlı bir şey yok, yapmayın lütfen. Tören devam etsin. Biz buradayız. Rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

- Hatay Hatay'daki kutlamalar kapsamında, Vali Rahmi Doğan, makamında tebrikleri kabul etti. Gündüz Caddesi'nde devam eden törende Vali Doğan, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Uğur Anabal, askeri araç üzerinde vatandaşların bayramını kutladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Doğan, konuşma yaptı. Kutlamalar, şiirlerin okunmasının ardından, halk oyunları gösterisi ve resmi geçit töreniyle sona erdi. - Osmaniye Osmaniye'de, Devlet Bahçeli Bulvarı'nda gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Albay Emin Yılmaz Sancaktar ve Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, törene katılanların bayramını tebrik etti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından Vali Coşkun, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Tören, şiirlerin okunması, halk oyunları ile Osmaniye Belediyesi mehter takımının gösterisi ve geçit töreniyle son buldu.

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