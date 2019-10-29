29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta törenlerle kutlandı.

Van'daki tören Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş'ın Cumhuriyet Caddesi'nde halkı selamlamasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Bilmez, Cumhuriyet'in kuruluşunun 96. yıl dönümünün büyük bir coşkuyla kutlandığını söyledi.

Türk milletinin 29 Ekim 1923'te tüm dünyaya hiç kimsenin iradesine pranga vuramayacağını gösterdiğini belirten Bilmez, 96 yılın ardından gelinen noktada Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Çerkez'i, Laz'ı ve birçok etnik kökeniyle milli birlik ve beraberliğini Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi Türk milletinin en iyi şekilde muhafaza ettiğini vurguladı.

İstiklal Savaşı'nı zafere taşıyan ve Cumhuriyet'e hayat veren ruhun, 96 yıl önce olduğu gibi bugün de dimdik ayakta olduğunu dile getiren Bilmez, şöyle devam etti:

"Bu ruh sayesinde cumhur ile Cumhuriyet bugün daha bir muhabbetle kucaklaşmıştır. Güçlenen ve dünyada söz sahibi olan ülkemizi terör örgütleri DEAŞ, PKK, PYD/YPG ve FETÖ hedef olarak seçmişlerdir ama bizi hedeflerine koyan ve her geçen gün büyümekte olan ülkemize engel olmaya çalışanlara aziz milletimizin birlik ve beraberliğiyle fırsat vermedik, vermeyeceğiz ve emin adımlarla 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize doğru ilerleyeceğiz. Bunun son örneğini de 15 Temmuz FETÖ'nün hain darbe girişiminde yaşadık.