29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta törenlerle kutlandı.
Van'daki tören Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş'ın Cumhuriyet Caddesi'nde halkı selamlamasıyla başladı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Bilmez, Cumhuriyet'in kuruluşunun 96. yıl dönümünün büyük bir coşkuyla kutlandığını söyledi.
Türk milletinin 29 Ekim 1923'te tüm dünyaya hiç kimsenin iradesine pranga vuramayacağını gösterdiğini belirten Bilmez, 96 yılın ardından gelinen noktada Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Çerkez'i, Laz'ı ve birçok etnik kökeniyle milli birlik ve beraberliğini Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi Türk milletinin en iyi şekilde muhafaza ettiğini vurguladı.
İstiklal Savaşı'nı zafere taşıyan ve Cumhuriyet'e hayat veren ruhun, 96 yıl önce olduğu gibi bugün de dimdik ayakta olduğunu dile getiren Bilmez, şöyle devam etti:
"Bu ruh sayesinde cumhur ile Cumhuriyet bugün daha bir muhabbetle kucaklaşmıştır. Güçlenen ve dünyada söz sahibi olan ülkemizi terör örgütleri DEAŞ, PKK, PYD/YPG ve FETÖ hedef olarak seçmişlerdir ama bizi hedeflerine koyan ve her geçen gün büyümekte olan ülkemize engel olmaya çalışanlara aziz milletimizin birlik ve beraberliğiyle fırsat vermedik, vermeyeceğiz ve emin adımlarla 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize doğru ilerleyeceğiz. Bunun son örneğini de 15 Temmuz FETÖ'nün hain darbe girişiminde yaşadık.
O gün milletimizin tüm fertleri iradelerine, değerlerine, Cumhuriyet'in kazanımlarına sahip çıktı ve bundan sonra da çıkacaktır."
Tören, şiirlerin okunması, halk oyunları ve mehteran gösterilerinin ardından resmi geçitle sona erdi.
Törene AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Çavuşoğlu, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, askeri erkan, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.
- Bitlis
Bitlis'te İsmail Eren Spor Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Türk milletinin yedi düvele karşı göğsünü siper edip istiklal mücadelesi vererek kurulduğunu vurguladı.
Herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Çağatay, "19 Mayıs 1919'da başlayan milli mücadelenin büyük zaferler kazanmasını takiben Büyük Önder Atatürk'ün 29 Ekim 1923 tarihinde kurduğu Cumhuriyet'imiz, atalarımızdan kalan en büyük miras ve vazgeçilmez bir kutsal değerdir." dedi.
Konuşmaların ardından şiirlerin okunduğu, halk oyunları gösterisinin sunulduğu tören, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.
Törene Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, kurum amirleri, vatandaşlar, öğrenci ve öğretmenler katıldı.
- Hakkari
Merzan Şehir Stadı'nda yağmur altında düzenlenen etkinlikte saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Vali İdris Akbıyık, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in kuruluşunun 96. yıl dönümünün coşku, sevgi ve mutlulukla kutlandığını söyledi.
Cumhuriyet rejiminin halk için en uygun yönetim biçimi olduğunun ortaya konulduğunu belirten Akbıyık, şunları kaydetti:
"Cumhuriyet aynı zamanda birlik ve beraberlik içinde hareket edildiğinde imkansız denilenin başarıldığının kanıtıdır. 96 yıl önce Büyük Önder Atatürk'ün önümüze koyduğunu muasır medeniyetler seviyesine ulaşma hedeflerinde büyük mesafeler katettik. Artık hedefimiz Cumhuriyet'imizi çağdaş dünyanın da ilerisine taşımaktır. Sevgili gençler, kıymetli çocuklar, bu emanetin ağırlığı ve sorumluluğunun bilincinde olduğunuza yürekten inanıyoruz. Cumhuriyet Bayramınızı kutluyorum."
Konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.
Günün anlam ve önemini belirten şiirlerin seslendirildiği program, çeşitli spor dallarında gerçekleştirilen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.
Törene Vali Akbıyık'ın eşi Sevim Akbıyık, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Albay Hamdi Ünal Akmeşe, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Vali yardımcıları Aziz Gölbaşı ve İdris Koç, Emniyet Müdürü Atanur Aydın, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.
- Muş
Orman İşletme Müdürlüğü önündeki programda Vali İlker Gündüzöz ve Belediye Başkanı Feyat Asya, vatandaşların bayramını kutladı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Gündüzöz, "Milletimiz naif, zorluklara göğüs geren bir millet. Avrupa'ya 3-5 bin göçmen gidince kriz oluyor. Millet ayaklanıyor. Bugün Türkiye'de 5 milyon düzensiz göçmen var. Bu millet her türlü zorluğa dayanabilecek bir kudrete sahiptir. Yakın coğrafyamızda Irak'ı, Suriye'yi, diğer ülkeleri karıştırıyorlar. Amaç petrole konmak, çeşitli maddi menfaatleri elde etmek ama bu millet tüm bu zorluklara rağmen yine ayakta." ifadelerini kullandı.
Günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunduğu törende halk oyunları ve mehteran gösterileri yapıldı, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Tören geçişiyle sona eren törene Garnizon Komutan Vekili Yarbay Fatih Özder, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, kurum amirleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum