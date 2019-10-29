29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı. Gaziantep Valisi Davut Gül, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıl dönümü dolayısıyla tebrikleri kabul etti. Gül, Valilik binasında düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her türlü olumsuzluğa rağmen kurulan ve tüm dünyada ağırlığı bulunan bir ülke olduğunu ifade etti. Vali Gül, "Dost, düşman 96 yıl önce şunu gördü; bu millet esir olmaz. 96 yıl içerisinde bazen bizi bölmek isteyen, bazen bizi parçalamak isteyen, adı değişmekle beraber senaryoların değişmediği birçok olayla karşılaştık. Hamdolsun her seferinde bu aziz millet devletinin yanında oldu. Her seferinde bu aziz millet yöneticilerinin yanında oldu. En son 15 Temmuz'da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu millet bir işgal girişimini engelledi." diye konuştu. Cumhuriyetin bizi biz yapan en önemli değerlerden birisi olduğunu kaydeden Gül, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, şehitlere ve gazilere minnet ve şükran duyduğunu belirtti.

Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Nejat Koçer ve Mehmet Sait Kirazoğlu, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Gaziantep Bölge Adli Mahkemesi Başkanı Yusuf Kaya, kurum amirleri, oda başkanları ile davetliler katıldı. - Kahramanmaraş Kahramanmaraş'ta Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ilk olarak Vali Vahdettin Özkan makamında, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Kahramanmaraş Garnizon Komutanı Tank Albay Emin Mehmet Terzioğlu ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıl dönümü dolayısıyla tebrikleri kabul etti. Kutlamalar daha sonra Trabzon Caddesi'nde devam etti. Tören alanına geçen Özkan ve Terzioğlu, vatandaşları ve tören birliklerini selamladı, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Özkan, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in getirdiği yeniliklerle bilime, akılcılığa, özgür düşünceye bağlı modern Türkiye'nin mayasının oluşturulduğunu belirterek, "Gücünü milletimizin ortak iradesinden alan Cumhuriyet'imiz, geçmişte olduğu gibi gelecekte de küresel destekli terör örgütlerinin saldırıları karşısında sarsılmayacak. Bu karanlık güçlere karşı, Cumhuriyet'imizin kazandırdığı değer, inanç ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Öğrencilerin günün anlam ve önemiyle ilgili şiirler okumasının ardından, halk oyunları gösterisi sunuldu. Öğrencilerin ve tören birliklerinin geçişiyle program tamamlandı. Törene, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, bazı ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. - Malatya Malatya'da 15 Temmuz Millet Meydanı'nda yapılması planlanan tören kentte etkili olan sağanak nedeniyle Malatya Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Vali Aydın Baruş, burada yaptığı konuşmada, tarih boyunca kurduğu devletler ve inşa ettiği medeniyetlerle üç kıtada derin izler bırakmış, tüm dünya milletlerine mertlik, yiğitlik, cesaret, vatanseverlik, hak ve adalet kavramlarının anlamını öğretmiş aziz Türk milletinin evlatları olarak, Cumhuriyet'in 96'ncı yılına ulaşmış olmanın gururunu, heyecanını ve sevincini hep birlikte yaşadıklarını söyledi. 29 Ekim 1923 tarihinin, geri kalmış gördüğü toplumları egemenliği altında yönetme ayrıcalığına sahip olduğunu düşünen sömürgeci güçlere karşı karakteri bağımsızlık ve özgürlük olan büyük bir milletin verdiği tarihi bir cevap olduğunu belirten Baruş, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edilişi, yeis içerisinde kurtuluş ümidi bekleyen dünyanın mazlum milletlerinin sömürgeci ve mandacı güçlere karşı verdiği istiklal mücadelelerine yol gösterici olmuştur. Cumhuriyet'imizin 96 yıllık tarihi, dört bir tarafından kuşatılarak Anadolu topraklarından atılarak yok edilmek istenen bir milletin, yeniden ayağa kalkarak bugün dünyanın en saygın milletlerinden biri haline gelişinin veciz bir öyküsüdür." Vali Baruş, İstiklal Savaşı'nı zafere ulaştıran milli mücadele ruhunun bugün de dimdik ayakta olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: "Bugünlerde, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Suriye'de, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla Fırat'ın batısında, Barış Pınarı Harekatı'yla Fırat'ın doğusunda terör örgütlerini bir bir dağıtarak ülkemizi büyük bir tehdit altında kalmaktan kurtaran, bölge halkına Türk milletinin şefkat elini uzatarak tüm dünyaya insanlık dersi veren kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Mehmetçiğimize Malatya'dan selam olsun. Malatya halkı ve aziz milletimizin destek ve duaları daima onlarla beraberdir. Mehmetçiğimizin taşıdığı bu asil ruh, genciyle-yaşlısıyla, kadınıyla-erkeğiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını korumak ve ülkemizi yüceltmek uğrunda yılmadan çalışmanın önemini ve şehitlerimize, gazilerimize ve kanlarıyla suladıkları bu topraklara olan vazgeçilmez vefa borcumuz olduğunu bir kez daha bizlere hatırlatmaktadır."

Konuşmanın ardından öğrenciler, şiir okudu. Törene 2. Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Altun, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, Adli Yargı Adalet Komisyon Başkanı İzzettin Duman, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Baro Başkanı Enver Han, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Yağışlı hava nedeniyle yapılamayan resmi geçit töreninin ise yarın saat 10.00'da 15 Temmuz Millet Meydanı'nda gerçekleştirileceği bildirildi. - Şanlıurfa Şanlıurfa'da da etkili olan sağanak dolayısıyla Cumhuriyet Caddesi'nde yapılması planlanan tören, 11 Nisan Spor Salonu'nda düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Vali Abdullah Erin, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelli Mehteran Takımı'nın gösteri sunduğu törende, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki öğrenciler de spor gösterisi gerçekleştirdi. Şiirlerin okunduğu tören, halk oyunları gösterisiyle sona erdi. Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, AK Parti Şanlıurfa milletvekili Gülendar Açanal, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak ile çok sayıda kurum amiri, oda başkanı öğretmen ve öğrenci katıldı. - Kilis Kilis'te de Vali Recep Soytürk, Valilik makamında tebrikleri kabul etti. Daha sonra Beşevler Spor Salonu'nda düzenlenen tören, Vali Soytürk, Garnizon Komutanı ve 1. Hudut Alay Komutanı Albay Mehmet Cihanoğlu ve Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un katılımcıların bayramını kutlamasıyla başladı. Vali Soytürk, günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada, Türk milletine en uygun yönetim şeklinin cumhuriyet olduğunu belirtti. Millet olarak el birliği ve gönül birliğiyle çalışmaya devam edilmesi, kardeşçe kenetlenilmesi halinde büyük işler başarılacağına inandığını dile getiren Soytürk, şunları kaydetti:

"Ülkemiz için bir dönüm noktasını ifade eden bu bayram, milletimiz için her geçen gün daha büyük bir önem kazanmaktadır. Ülkemizin günümüz dünyasında daha fazla söz sahibi olabilmesi için dünyadaki gelişme ve değişmeleri iyi tahlil etmeli, bizi tek millet, tek devlet, tek bayrak ve tek vatan yapan yüksek değerlerimize sahip çıkmalı ve bu değerleri yüceltmeye devam etmeliyiz. Milli birlik, beraberlik ve sosyal dayanışma ruhu içinde birbirimize kenetlenerek, ülkemiz, milletimiz ve bayrağımız için çok çalışmalıyız." Konuşmanın ardından öğrencilerin şiirler okuduğu, halk oyunları gösterisinin sunulduğu program, çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle son buldu. Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Hakan Başaklıgil, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile daire müdürleri katıldı. - Adıyaman Adıyaman'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen tören havanın yağışlı olması nedeniyle Yeni Mahalle Spor Salonu'nda yapıldı.

Törende konuşan Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. yılını kutlamanın coşku ve heyecanı içerisinde olduğunu belirtti. Pekmez, "Mukaddes vatanın birliği, milletin bağımsızlığı uğruna verilen mücadelenin taçlanarak Cumhuriyet'in kurulduğu günün anlamlı yıl dönümünde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitleri rahmet ve minnetle anıyoruz." dedi. Konuşmaların ardından günün anlamına uygun şiirler okundu. Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin ödüllerinin verilmesiyle program tamamlandı. Törene Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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