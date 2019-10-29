29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da 29 Ekim Cumhuriyeti Bayramı coşkuyla kutlandı.

Antalya'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, Vali Münir Karaloğlu, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, milletvekilleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Törende, Vali Karaloğlu, Cumhuriyetin en büyük hediye olduğunu söyledi.

Şiirlerin okunduğu, halk oyunları gösterilerinin sergilendiği kutlamalar geçit töreniyle sona erdi.

- Isparta

Hükümet Caddesi’nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Cumhuriyet Bayramı'nın milletçe büyük bir gurur ve coşkuyla kutlandığını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, kadını ve erkeğiyle tek vücut, tek yürek olarak yedi düvele karşı kazanılan eşsiz zaferlerin sonucunda kurulduğunu belirten Seymenoğlu, şöyle konuştu:

"Türk milletinin kurduğu bu devlet, sadece 96 yıllık bir fidan değildir. Bizler, binlerce yıllık bir devlet geleneğine sahip olmanın bilinciyle hareket etmeliyiz. 96 yıl boyunca yaşanan tüm zorluklara rağmen gururla ve onurla devletimiz dimdik ayaktadır. Geleceğe her zamankinden daha umut ve kararlılıkla yürümektedir. Ülkemiz, her alanda istikrarlı şekilde kalkınmakta, ekonomimiz de hızlı şekilde büyümektedir. Diplomasi alanında da büyük başarılar elde ederek, bölgenin en güçlü devletlerinden birisi olduğumuz tüm dünyaya kanıtlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti teröre teslim olmaz, elbette ki sınırlarımızda bir terör örgütü koridorunun oluşmasına izin veremeyiz."