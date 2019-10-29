29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Trabzon, Rize, Artvin, Ordu, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, düzenlenen törenlerle kutlandı. Trabzon'da Vali İsmail Ustaoğlu'nun makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından başlayan kutlamalar, valilik önündeki tören alanında devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende konuşan Vali İsmail Ustaoğlu, "Bu emaneti devraldığımız başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle şükranla anıyoruz." dedi. Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, yöresel halk oyunları ve spor gösterileri sunuldu. Törene, Vali İsmail Ustaoğlu'nun yanı sıra CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. - Rize Rize'de Vali Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin ile vatandaşların bayramını kutladı. Vali Çeber, törende yaptığı konuşmada, dünyadaki her milletin tarihsel bir duruşu, kendini ifade eden değer tanımlamalarının olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye kendi var oluşunu başka milletlerin sömürüsüne veya yok oluşuna değil, onların korunmasına, onlara adalet ve hoşgörü ile yaklaşmaya bağlayan, 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışını benimsemiştir. Bugün hiçbir insani değerle örtüşmeyen eylemler ortaya koyarak ülkemizle mücadele halinde olan terör örgütleri ve onların destekçileri devletimizin ve milletimizin tarihinden getirdiği adalet ve insan merkezli bu yüksek anlayışı hedef almaktadır." Konuşmaların ardından düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Tören geçişiyle sona eren kutlamalara, Vali Çeber'in yanı sıra Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - Motosiklet ve off-road araçlarıyla kortej Öte yandan Rize'de bir araya gelen motosikletçiler ve off-road tutkunları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kortej oluşturdu. Yaklaşık 50 motosiklet ve 15 off-road tutkunu, Türk bayraklarıyla süsledikleri motosiklet ve araçlarıyla Çaykur Didi Stadı yanında toplandı. Rize Motosiklet Derneği Başkanı Yakup Temizel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

- Artvin Artvin Valisi Yılmaz Doruk'un valilik makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Milli İrade Meydanı'ndaki etkinliklerle devam etti. Burada ilk olarak Vali Doruk, Garnizon Komutanı Piyade Albay Şükrü Şenduran ve Belediye Başkanı Demirhan Elçin askeri araçla tören alanında dolaşarak kutlamaları izlemeye gelen vatandaşların bayramını kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende konuşan Vali Doruk, bin bir emekle kurulan Cumhuriyetin 96. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve heyecanını yaşadıklarını söyledi. Türk milletinin tarih boyunca hür ve onurlu yaşamaktan asla taviz vermediğini kaydeden Doruk, "1071 Malazgirt’ten 15 Temmuz'a uzanan yolda istiklaline yönelik uğradığı saldırılara karşı kazandığı şanlı zaferler bunun en açık ispatıdır. 96 yıl önce asil milletimizin kahramanlığı ve fedakarlığı ile kazandığımız İstiklal Harbi bu zaferlerden birisidir." dedi. Kutlamalarda Artvin Halk Eğitim Merkezi Mehter Takımı ve halkoyunları ekibinin gösterisi, vatandaşlara coşkulu anlar yaşattı.

Kutlamalar, resmi geçit töreninin ardından sona erdi. - Ordu Ordu'nun Altınordu ilçesi Ordu Lisesi önünde düzenlenen törende Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile halkın ve öğrencilerin bayramını kutladı. Törende konuşan Vali Yavuz, başta Cumhuriyet'in kurucusu, Kurtuluş Savaşı'nın muzaffer komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitleri ve gazileri rahmetle, minnetle, şükranla andığını söyledi. Şiir, kompozisyon ve spor dallarındaki yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verildiği törende, halk oyunları gösterisi sunuldu. - Giresun Giresun'da Atatürk stadındaki törende, öğrenciler tarafından halk oyunları gösterileri gerçekleştirildi. Vali Harun Sarıfakıoğulları, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin ilanının 96'ıncı yıl dönümünün gurur ve heyecan içerisinde kutlandığını söyledi. Sarıfakıoğulları, şu ifadeleri kullandı: "Ülkemizin günümüz dünyasında daha fazla söz sahibi olabilmesi için dünyadaki gelişme ve değişmeleri iyi tahlil etmemiz, bizi tek millet, tek devlet, tek vatan yapan değerlerimizi yüceltmeye devam etmeliyiz. Milli birlik ve beraberlik ruhu içinde, birbirimizle kenetlenerek, birlik, beraberlik ve dayanışmamızı sürdürmeliyiz."

Törene, CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ile vatandaşlar katıldı. - Gümüşhane Gümüşhane'de dün valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan kutlamalar, bugün Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek'in makamında tebrikleri kabulüyle devam etti. Kabulün ardından Fatih Parkı'nda düzenlenen törende, Vali Kamuran Taşbilek ve Belediye Başkanı Ercan Çimen, halkın ve öğrencilerin bayramlarını tebrik etti. Törende konuşan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, kanla ve irfanla kurulan Cumhuriyetin 96'ıncı yılını kutladı. Bugün de dün olduğu gibi vatan toprağının dört bir yanına meydan meydan cumhuriyet mühürleri vurulduğunu dile getiren Taşbilek, "Bu meydana ölümlerden ve ateşlerden geçerek geldik. Bize biçilen kefenleri yırtarak geldik. Tarihe gömülmek istenirken yeniden dirilişin adını Cumhuriyet koyarak geldik." dedi. Tören, halk oyunları ekiplerinin ve sporcuların gösterilerinin ardından düzenlenen geçit töreniyle sona erdi. - Bayburt Bayburt'ta Vali Cüneyt Epcim'im makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan kutlamalar, Cumhuriyet Caddesi üzerinde gerçekleştirilen etkinliklerle devam etti.

Vali Epcim, burada yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andığını söyledi. İnsanlık tarihi boyunca birçok devletin kurulup yıkıldığını belirten Vali Epcim, köklü bir devlet geleneği ile milli birlik ve beraberlik ruhuna sahip Türk milleti için böyle bir durumun asla söz konusu olmadığını kaydetti. Törende, halk oyunları gösterileri sergilendi, şiirler okundu. Kutlama törenleri Cumhuriyet konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında derece elde eden öğrencilere hediye verilmesinin ardından geçit töreniyle sona erdi.

Burun estetiğinde çığır açan doktor! Bilecik’te beton kulesinden düşen işçi hayatını kaybetti 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor