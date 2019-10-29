29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliği tarafından resepsiyon düzenlendi.

Kuala Lumpur'daki bir otelde gerçekleştirilen resepsiyona Malezya Konut Edindirme ve Yerel Yönetim Bakanı Zuraida Kamaruddin onur konuğu olarak katıldı, etkinlikte çok sayıda ülkeden büyükelçi ve misyon temsilcisi de yer aldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve her iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan resepsiyonda, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajını okudu.

Resepsiyona katılanlar zeybek izledi, Türk mutfağından lezzetler tattı.

Büyükelçi Kavakcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Malezya'daki Türk topluluğuyla cumhuriyetin 96. yılını kutlamaktan onur duyduğunu belirterek, "Bugünlere erişmemize vesile olan bütün şehit ve gazilerimizle birlikte bugün huzur içinde yaşayabilmemize vesile olan cephedeki askerlerimiz ile güvenlik güçlerimize minnetlerimizi ifade ediyoruz." dedi.