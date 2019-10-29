29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

İZMİR (AA) - İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında bir araya gelen bisikletliler, şehirde tur attı.

Kırmızı-beyaz tişörtleriyle Bostanlı Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen binlerce bisikletli, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra dev Türk bayrağı açtı.

Kalabalık grup, Altınyol Caddesi ve Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nı kullanarak İnciraltı'na kadar sürüş gerçekleştirdi.

Sürüş sırasında otomobil sürücüleri çaldıkları kornalarla bisikletçilere destek verdi.

Bike İzmir Bisiklet Kulübü Başkanı Mustafa Kemal Kara, etkinliklerine 2 binden fazla bisikletçinin katıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"İzmir Körfezi’ni bir kez daha kırmızı beyaza boyadığımız için gurur duyuyoruz. Etkinliğin diğer bir anlamlı misyonu ise Ege Orman Vakfı’na yapılan fidan bağışları oldu. Bine yakın fidan bağışı ile Torbalı Yoğurtçular mevkisine bir koru yapılacak. Bağış yapan bisikletliler, hem sponsor tarafından sağlanan hediyelerini aldı hem de bu anlamlı sürüşe renk kattı. Önümüzdeki günlerde Bike İzmir olarak bir etkinlik düzenleyerek, fidanları toprakla buluşturacağız."

