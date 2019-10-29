29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla, Paraguay'da ilk kez 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı.

Paraguay'ın başkenti Asuncion'daki bir otelde düzenlenen resepsiyona, Paraguay Savunma Bakanı Berardino Soto Estigarribia ve ülkenin eski cumhurbaşkanlarından Fernando Lugo'nun yanı sıra devlet görevlileri, diplomatik misyon temsilcileri ve Paraguay'da yaşayan Türk vatandaşları katıldı.

Türkiye'nin Asuncion Büyükelçisi Armağan İnci Ersoy, burada yaptığı konuşmasında, Türkiye'nin bulunduğu bölgeye barış, istikrar ve refah getiren bir ülke olduğunu söyledi ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını okudu.

Ersoy, Türkiye'nin Asuncion Büyükelçiliğinin açılmasının üzerinden bir yıl dahi geçmemiş olmasına rağmen ikili ilişkilerin önemli ilerlemeler kaydettiğini belirtti.

Resepsiyona katılan Türk vatandaşları da bayram coşkusunu Paraguay’da ilk kez yaşamaktan duydukları heyecanı dile getirdi.

Asuncion Büyükelçiliğinin açılmasıyla görevi sona eren Fahri Konsolos Ana Manuela Gonzalez'e bir plaket verildi.

