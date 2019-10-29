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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 19:14 | Son Güncelleme

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da, Cumhuriyet'in kuruluşunun 96. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verildi

CAKARTA (AA) - Cumhuriyet'in kuruluşunun 96’ıncı yıl dönümü, Türkiye'nin Cakarta Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Mahmut Erol Kılıç ve eşi Gülsüm Kılıç'ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Endonezya Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Rahmat Gobel ve Ticaret Bakan Yardımcısı Jerry Sambuaga'nın yanı sıra çeşitli üst düzey yetkililer, diplomatlar, yabancı misyon temsilcileri ve ülkede yerleşik Türk vatandaşları katıldı.

Büyükelçi Kılıç'ın kutlamaları kabul ettiği resepsiyonda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Gelecek yıl Endonezya-Türkiye diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 70. yıl dönümünün kutlanacağını hatırlatan Kılıç, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Endonezya ve Türkiye arasındaki ilişkinin güçlü bağlara dayandığını vurguladı.

Kılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelecek yılın başında Endonezya’ya yapması planlanan ziyaretinin, iki ülke ilişkilerine yeni bir ivme kazandıracağına inandığını ifade etti.

Meclis Başkan Yardımcısı Rahmat Gobel de Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ederek, iki ülke arasında son dönemde birçok alanda ilişkilerin gelişmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türk mutfağından lezzetlerin ikram edildiği resepsiyonda ayrıca, yapılan çekilişlerle davetlilere çeşitli hediyeler dağıtıldı.

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Cakarta Cakarta Büyükleçiliği cumhuriyet bayramı Endonezya

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