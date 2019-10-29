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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 19:39 | Son Güncelleme

Antalya'da düzenlenen fener alayında 400 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşındı

Antalya'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 400 metrelik Türk bayrağı eşliğinde fener alayı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen fener alayı, Konyaaltı varyantından başladı. Ellerinde meşaleler, bayrak, döviz, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafları bulunan binlerce kişi marşlar söyledi.

Meşalelerin oluşturduğu görsel şölen eşliğinde yürüyen vatandaşlar, 400 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşıdı.

Denizde bulunan çok sayıda tekneden de meşale yakıldığı görüldü. Havai fişek gösterisi ve meşaleler ile dev Türk bayrağının oluşturduğu güzel görüntü beğeni topladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından şarkıcı Volkan Konak konser verdi.

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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi fener alayı meşale türk bayrağı

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