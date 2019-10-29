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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 20:05 | Son Güncelleme

Denizli'de yürüyüş ve fener alayının düzenlendiği kutlamalara sporcular da katıldı

DENİZLİ (AA) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı kapsamında Denizli'de yürüyüş düzenlendi.

Denizli Büyükşehir Belediyesince Bayramyeri Meydanı'nda düzenlenen yürüyüşte binlerce kişi, Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na kadar yürüdü.

Yaklaşık 1 kilometre yürüyen vatandaşlar, "Atatürk'ün askerleriyiz", ''Türkiye laiktir laik kalacak'' ve ''Ne mutlu Türk'üm diyene'', Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı.

Meydanda kurulan platformda konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, bayramı coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Zolan, "İnşallah Cumhuriyetimiz ilelebet daim olacak ve payidar kalacak. Bu ancak sizlerin vatana sahip çıkmasıyla olacak. Hep beraber bayrağımızı sahip çıkarak göklerde dalgalandırmaya devam edeceğiz. Kim bu ülkeye düşmanlık besliyorsa hep beraber karşısında dimdik duracağız." dedi.

- İstiklal Marşı'nı gözyaşları içinde okudu

Daha sonra platforma çıkan Doğan Demircioğlu Emsan İlkokulu öğrencisi 10 yaşındaki Ayşenaz Tekeli, İstiklal Marşı'nın tamamını okudu. Bu sırada gözyaşlarına hakim olamayan Tekeli'ye vatandaşlar alkışlarla destek verdi.

Yürüyüşe ayrıca Yukatel Denizlisporlu oyuncular Mehmet Akyüz, Burak Çalık, Sedat Şahintürk, Hüseyin Altıntaş ile altyapıdaki oyuncular da katıldı.

- "Cumhuriyet Yürüyüşü" ve resepsiyon

Kutlamalar kapsamında ayrıca 500 metrelik Türk bayrağıyla "Cumhuriyet Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Atatürk Stadı önünden başlayan yürüyüşe, sivil toplum örgütleri ile siyasi partilerin oluşturduğu Denizli Demokrasi Platformu üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yürüyüş sırasında 500 metre uzunluğunda 2 metre genişliğinde Türk bayrağı açıldı. Yürüyüş, Kıbrıs Şehitleri, Emek ve İstiklal caddeleri ile Gazi Mustafa Kemal Bulvarı boyunca devam etti.

Yürüyüş sırasında yakılan meşalelerle fener alayı da düzenlendi.

Ayrıca Denizli Valisi Hasan Karahan, Cumhuriyet'in kuruluşunun 96'ncı yılı dolayısıyla bir otelde resepsiyon verdi.

Karahan ve Zolan, şehit aileleriyle üzerinde "Cumhuriyet'imizin 96. yılı kutlu olsun" yazılı yaş pastayı kesti.

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