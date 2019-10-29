29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde kurulan Cumhuriyet'in milletçe büyük bir coşku içinde kutlandığını belirten Ayyıldız, "Türkiye Cumhuriyeti'ni emekleri, bilgi, düşünceleri ve fedakarlıklarıyla büyüterek dünya milletleri arasında saygın bir üye haline getiren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ülkemizin güzide insanlarına da sevgi ve saygımızı iletiyoruz." diye konuştu.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız tarafından Balçova Termal Tesisleri Kardelen Salonu'nda düzenlenen kabule, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri, eski Kültür ve Turizm Bakanı Suat Çağlayan, AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök, rektörler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve protokol üyeleri katıldı.

Devlet millet bütünleşmesinin yaşandığının güzel örneklerinin verildiği bir dönemde olunduğuna dikkati çeken Ayyıldız, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla başlayan Kurtuluş Savaşı, onun önderliğinde destansı kararlılıkla sürdürülmüş, tüm imkansızlıklara rağmen kazanılarak şanlı bir zafer olarak tarihteki yerini almıştır. Necip milletimiz milli birlik ve beraberliğine kastedenlere karşı tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi 15 Temmuz gecesi de tarihi bir destan yazmıştır. O geceki hain darbe girişiminde devlet millet bütünleşmesinin en güzel örneklerinden biri yaşanmıştır. Bu dayanışma geleceğe güven ve umut içinde bakmamızı ayrıca sağlamaktadır."

Gece için özel hazırlanan pasta, İzmir Valisi Ayyıldız ve protokol üyeleri tarafından kesildi.

Kabule katılan gazi derneklerinin yöneticileri, Vali Ayyıldız'a çiçek ve kitap takdim etti.

