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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 21:27 | Son Güncelleme

Muğla'nın Menteşe ve Marmaris ilçelerinde düzenlenen fener alaylarında vatandaşlar Türk bayrakları ile yürüdü

Muğla'nın Menteşe ve Marmaris ilçelerinde, 29 Ekim Cumhuriyeti Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Menteşe Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan etkinliğe katılan yaklaşık 10 bin kişi 3 kilometre boyunca ellerinde fenerler ve Türk bayrakları ile yürüdü.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, yürüyüş sonunda vatandaşların bayramını kutlayarak, Cumhuriyetin 96. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren fener alayının ardından müzisyen Melek Mosso konser verdi.

- Marmaris'teki kutlamalar

Marmaris’te ise vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler ile fener alayına katıldı. Kutlamalara katılan motosiklet sürücüleri de konvoy oluşturdu.

Çıldır Mahallesi Atatürk Caddesi'nde başlayan fener alayı Atatürk Meydanı'nda son buldu.

Çok sayıda vatandaş ellerinde bayraklarla marşlar söyledi.

Atatürk Meydanı'nda Aksaz Deniz Üssü Askeri Bandosu konser verdi. Konserin ardından sahne alan "Rampapa" grubu Datça, Marmaris ve farklı yörelerden eserler seslendirdi.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı fener alayı Marmaris Muğla

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