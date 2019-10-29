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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 21:30 | Son Güncelleme

Kayseri'deki kutlamalarda Esat Kabaklı konser verdi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Türk halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı konser verdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda organize edilen konserde Esat Kabaklı sahne aldı.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Kabaklı, "Bil Oğlum", "Malazgirt'ten Başlar Türk'ün Seferi" ve "Kerkük'ün Zindanı" adlı parçaları seslendirdi. Konsere ilgi gösteren vatandaşlar, sanatçının şarkılarına eşlik etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 96. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi. Büyükkılıç, "Cenabı Allah elimizden bayrağımızı ve vatanımızı, gönlümüzden de inancımızı ve sevgimizi almasın." dedi.

Konser etkinliğinde yer alan, bando takımı ve kum sanatı gösterisi de ilgi gördü.

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