29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Uşak'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı gerçekleştirildi.
Ata Park Meydanı'nda bando eşliğinde başlayan etkinliğe katılan vatandaşlar, meşale ve Türk bayraklarıyla 15 Temmuz Şehitler Meydanı'na kadar yürüdü.
Burada 10. Yıl Marşı'nın söylenmesinin ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Program sonrası vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu.
Etkinliğe Uşak Valisi Funda Kocabıyık, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ile kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
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