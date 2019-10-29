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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 22:13 | Son Güncelleme

İstanbul'un farklı ilçelerinde Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'un farklı ilçelerinde etkinlikler gerçekleştirildi.

Şişli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Evi Müzesi'nde Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla buluşan çok sayıda vatandaş, Maçka Demokrasi Parkı'na doğru ellerinde meşale ve bayraklarla yürüdü.

Yürüyüşün ardından parka ulaşan vatandaşlar, burada kutlamalar kapsamında düzenlenen Teoman'ın konserine katıldı.

Sarıyer Belediyesi ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını 4 gün boyunca düzenlediği etkinliklerle kutladı.

Düzenlenen etkinlikler kapsamında Kefeliköy'den başlayan "Cumhuriyet" korteji, Sarıyer Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Sarıyer Belediyesi bünyesindeki iş makineleri tarafından da konvoy oluşturuldu.

Etkinlik, şarkıcı Derya Uluğ'un konseriyle tamamlandı.

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkmaları gerektiğini belirterek, "Bağımsızlığımızı, egemenliğimizi, kardeşliğimizi, huzurumuzu, birlik ve beraberliğimizi korumak için birbirimize daha çok kenetlenmemiz, sarılmamız gereken günlerdeyiz." ifadelerini kullandı.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında da çok sayıda vatandaş ellerinde Türk bayrakları ve fenerlerle Cumhuriyet Yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Etkinlik Alanında Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası ve Beylikdüzü Çoksesli Gençlik Korosu konser verdi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, etkinlik sonunda yaptığı konuşmada, her 29 Ekim'de heyecanları ve mutluluklarının ilk günkü kadar taze olduğunu belirtti.

- "Mehmetçiğe Selam"

Kutlamalar kapsamında Türkiye Gençlik Birliği (TGB), Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD) ve Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı üyeleri, "Mehmetçiğe Selam Buluşması"nda bir araya geldi.

Beşiktaş Akaretler Mustafa Kemal Müzesi önünde buluşan dernek ve parti üyeleri, ellerindeki döviz ve afişlerle Beşiktaş Cumhuriyet Anıtı'na kadar yürüdü. Katılımcılar burada Mehmetçiğe selam gönderdi.

TGB Genel Başkanı Yıldırım Gençer ve Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen de yürüyüşün ardından açıklama yaptı.

CKD Örgütlenme Bürosu Sekreteri Mihriban Tatar, Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde bekleyişini destekleyen bir konuşma yaptı.

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