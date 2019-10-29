29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

SİVAS (AA) - Sivas'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Valilik'te kabul töreni gerçekleştirildi.

Valilik Ek Binası'nda düzenlenen törende konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, şehitlere Allah'tan rahmet diledi. Türk Devleti'nin 4 bin yıllık geçmişinin olduğuna işaret eden Ayhan, "Genç Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yeri bambaşkadır. Gerçekten yokluk, yoksulluk ve büyük bir fedakarlık içerisinde Anadolu'nun bağrından çıkan bir anlayış, bir felsefe, bir akıl devletimizi oluşturdu." diye konuştu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Cumhuriyet benim en büyük eserimdir." sözünü anımsatan Vali Ayhan, şöyle konuştu:

"Bu eseri bizler, gençlerimiz ilelebet payidar kılacak ve devam ettireceğiz. Son Türk devleti bizler için çok anlamlı ve manalıdır. Bu devlete, bu toprağa, bu ülkeye hizmet etmek boynumuzun borcudur. Hem şehitlerimiz hem gazilerimiz hem geçmişimiz hem de evlatlarımız için Cumhuriyet'i anlamlı kılmak için, ona hizmet etmek için, onu daha da ileriye taşımak için gerçekten çok çalışmamız lazım."

Programa il protokolünün yanı sıra çeşitli meslek gruplarından davetliler de katıldı.

