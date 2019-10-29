HABER

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 22:14 | Son Güncelleme

Sivas Valisi Salih Ayhan: - "Bu devlete, bu toprağa, bu ülkeye hizmet etmek boynumuzun borcudur."

SİVAS (AA) - Sivas'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Valilik'te kabul töreni gerçekleştirildi.

Valilik Ek Binası'nda düzenlenen törende konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, şehitlere Allah'tan rahmet diledi. Türk Devleti'nin 4 bin yıllık geçmişinin olduğuna işaret eden Ayhan, "Genç Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yeri bambaşkadır. Gerçekten yokluk, yoksulluk ve büyük bir fedakarlık içerisinde Anadolu'nun bağrından çıkan bir anlayış, bir felsefe, bir akıl devletimizi oluşturdu." diye konuştu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Cumhuriyet benim en büyük eserimdir." sözünü anımsatan Vali Ayhan, şöyle konuştu:

"Bu eseri bizler, gençlerimiz ilelebet payidar kılacak ve devam ettireceğiz. Son Türk devleti bizler için çok anlamlı ve manalıdır. Bu devlete, bu toprağa, bu ülkeye hizmet etmek boynumuzun borcudur. Hem şehitlerimiz hem gazilerimiz hem geçmişimiz hem de evlatlarımız için Cumhuriyet'i anlamlı kılmak için, ona hizmet etmek için, onu daha da ileriye taşımak için gerçekten çok çalışmamız lazım."

Programa il protokolünün yanı sıra çeşitli meslek gruplarından davetliler de katıldı.

PARTNERİşte asker İdo Tatlısesİşte asker İdo Tatlıses
Marmarisliler Cumhuriyet için yürüdüMarmarisliler Cumhuriyet için yürüdü
Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan ülkelere "teşekkür"Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan ülkelere "teşekkür"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni Sivas Sivas Valisi Salih Ayhan

En Çok Okunan Haberler

34 milyar dolarlık F-35 anlaşması

34 milyar dolarlık F-35 anlaşması

Rusya'dan YPG açıklaması!

Rusya'dan YPG açıklaması!

Selin Ciğerci'nin düğününde ortalık karıştı!

Selin Ciğerci'nin düğününde ortalık karıştı!

'Yeni bir tehdit var' dedi ve devlete çağrıda bulundu

'Yeni bir tehdit var' dedi ve devlete çağrıda bulundu

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

Trump'tan yeni Bağdadi açıklaması

Trump'tan yeni Bağdadi açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

28 Ekim resmi tatil mi?

28 Ekim resmi tatil mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 18 kişi sağ ele geçirilmiştir

MSB duyurdu: 18 kişi sağ ele geçirildi

Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan ülkelere "teşekkür"

Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan ülkelere "teşekkür"

İzmir'de 350 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı

350 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı

Son dakika: Bakan Akar açıkladı! Ortak devriyeler başlayacak

Bakan Akar açıkladı! Kısa zamanda başlayacak

Kremlin'den Bağdadi'nin ölü ele geçirilmesiyle ilgili "teyit yok" açıklaması

Dikkat çeken Bağdadi açıklaması: Teyit yok!

Trump'ın öldürüldüğünü açıkladığı DEAŞ'lı isim Muhacir'miş

Trump'ın 'Öldürüldü' dediği ismin kimliği belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.