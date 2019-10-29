29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Ordu ve Trabzon'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında kabul törenleri gerçekleştirildi.
Ordu Valisi Seddar Yavuz, Cumhuriyet'in kuruluşunun 96'ncı yılı dolayısıyla Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen kabulde eşi Selda Yavuz ile davetlileri karşılayarak bayramlarını kutladı.
Burada konuşan Vali Yavuz, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını rahmet, şükran ve minnetle andıklarını söyledi.
En önemli görevlerinin devralmış oldukları bayrağı daha da yukarıya taşımak olduğunu vurgulayan Yavuz, herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik etti.
Konuşmanın ardından Vali Yavuz ve eşi Selda Yavuz , şehit aileleriyle yaş pasta kesti.
Törene Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Baro Başkanı Murat Poyraz, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.
Öte yandan, Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası tarafından belediye binası önünde "29 Ekim Cumhuriyet Konseri" verildi.
- Trabzon
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde kentteki bir otelde gerçekleştirilen kabulde yaptığı konuşmada, bugün ülke olarak gururlu ve heyecanlı olduklarını vurguladı.
Bu gurur ve heyecanı kendileriyle paylaşan tüm konuklara teşekkür eden Ustaoğlu, "Milletimiz, tarih boyunca türlü badirelerden geçmiş, hiçbir zaman istiklalinden taviz vermemiştir. Bir asır önce türlü düşmana karşı giriştiği kurtuluş mücadelesinden de zaferle ayrılarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni el birliğiyle kurmuştur." dedi.
Ustaoğlu, kurulduğu günden beri her gün Türkiye'nin geliştiğine işaret ederek, şunları kaydetti:
"Ülkemiz bugün ekonomide, eğitimde, sağlıkta, savunma sanayinde, bilimde, sporda, sanatta ve birçok alanda dünya ülkeleriyle yarışan hatta pek çoğunu da geride bırakan, çağdaş ve demokratik bir ülke haline gelmiştir. Geldiği nokta itibarıyla askeri gücü bir yana diplomasi alanında ve siyaset sahnesinde attığı başarılı adımlarla artık üzerine oyun kurulan değil, kirli oyunları bozan, bölgesinde lider, mazlumların umudu, güçlü bir devlet haline gelmiştir."
Vali Ustaoğlu ve eşi Şenay Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile eşi Sevcan Zorluoğlu birlikte bayram için özel hazırlanan pastayı kesti.
Daha sonra Vali İsmail Ustaoğlu, eşiyle tek tek dolaştığı davetlilerin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
Öte yandan, Trabzon'da özel bir gemi firması tarafından Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla deniz turu düzenlendi.
Türk bayrağının da dağıtıldığı turda, meşaleler eşliğinde Onuncu Yıl Marşı okundu.
- Giresun
Giresun Belediyesince, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında "Cumhuriyet Yürüyüşü" gerçekleştirildi.
Yeniyol mevkisinden başlayan yürüyüş, Gazi Caddesi güzergahı takip edilerek Atatürk Meydanı'nda sona erdi.
Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin 96'ncı yıl dönümünü coşkuyla kutladıklarını belirtti.
Sarıfakıoğulları, Cumhuriyet'i gençlere armağan eden muzaffer başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle yad ettiklerini dile getirdi.
Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu da Giresun'un iki gönüllü alayla Milli Mücadele'ye katıldığını vurgulayarak, "Giresun her zaman ülkesinin, devletinin, milletinin yanında olmuştur. Bundan sonra da olmaya devam edecektir." diye konuştu.
Okuyucu Yorumları 0 yorum