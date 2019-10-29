29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

En önemli görevlerinin devralmış oldukları bayrağı daha da yukarıya taşımak olduğunu vurgulayan Yavuz, herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik etti.

Burada konuşan Vali Yavuz, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını rahmet, şükran ve minnetle andıklarını söyledi.

- Trabzon

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde kentteki bir otelde gerçekleştirilen kabulde yaptığı konuşmada, bugün ülke olarak gururlu ve heyecanlı olduklarını vurguladı.

Bu gurur ve heyecanı kendileriyle paylaşan tüm konuklara teşekkür eden Ustaoğlu, "Milletimiz, tarih boyunca türlü badirelerden geçmiş, hiçbir zaman istiklalinden taviz vermemiştir. Bir asır önce türlü düşmana karşı giriştiği kurtuluş mücadelesinden de zaferle ayrılarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni el birliğiyle kurmuştur." dedi.

Ustaoğlu, kurulduğu günden beri her gün Türkiye'nin geliştiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ülkemiz bugün ekonomide, eğitimde, sağlıkta, savunma sanayinde, bilimde, sporda, sanatta ve birçok alanda dünya ülkeleriyle yarışan hatta pek çoğunu da geride bırakan, çağdaş ve demokratik bir ülke haline gelmiştir. Geldiği nokta itibarıyla askeri gücü bir yana diplomasi alanında ve siyaset sahnesinde attığı başarılı adımlarla artık üzerine oyun kurulan değil, kirli oyunları bozan, bölgesinde lider, mazlumların umudu, güçlü bir devlet haline gelmiştir."