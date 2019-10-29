29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Antalya ve Muğla'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıl dönümü dolayısıyla kabul törenleri düzenlendi.

Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen resepsiyonda Vali Karaloğlu, davetlilerin tek tek bayramlarını kutladı.

Karaloğlu, burada yaptığı konuşmada, cumhuriyetin bu topraklardaki en büyük eserleri olduğunu söyledi.

Karaloğlu, Kurtuluş Savaşı'nın başkomutanı, ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehitleri ve gazileri rahmetle yad ettiğini dile getirdi.

Atatürk'ün ifadesinde olduğu gibi Türk milletinin karakterine en uygun yönetim biçiminin cumhuriyet olduğunu vurgulayan Karaloğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün etrafında kenetlenilerek kurulan Cumhuriyet'in sonuna kadar da korunacağını kaydetti.

Milletin, 15 Temmuz gecesinde demokrasiye ve cumhuriyete, milletin seçtiği cumhurbaşkanına karşı hain darbe girişiminde bulunanlara karşı çıktığına dikkati çeken Karaloğlu, "Atatürk'ün 'Cumhuriyeti muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkartın' diye vasiyeti var. Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizi Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılında yani 2023'de dünyanın ilk 10 ekonomisine sokabilmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Atatürk'ün vasiyetini yerine getireceğiz. Buna inancımız tamdır." diye konuştu.