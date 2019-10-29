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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 22:23 | Son Güncelleme

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'ndeki kutlamalar kapsamında Cumhuriyet Yürüyüşü ve kabul töreni düzenlendi

EDİRNE/TEKİRDAĞ/KIRKLARELİ (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında kabul törenleri düzenlendi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'ndaki kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye'de birçok şeyin Cumhuriyetin eseri olduğunu anlattı.

Bugün Edirne'nin sokakları, caddeleri ve meydanlarında 1923 ruhunu gördüğünü ifade eden Canalp, "Yaşlıların, gençlerin ve çocukların salladığı bayraklarda 1923 ruhunu görüyorduk. Bu ruhu yaşamaya ve yaşatmaya devam etmeliyiz. Bu ruh bu vatan içerisinde yaşayabilmemizin olmazsa olmaz şartıdır." dedi.

Konuşmanın ardından Vali Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan ve 54. Mekanize Tugay Komutanı Dündar Şahin Güngör pasta kesti.

Törene, protokol üyeleri, şehit yakınları ve gaziler ile davetliler katıldı.

Öte yandan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın katılımıyla Şükrüpaşa İlkokulu önünde bir araya gelen Edirneliler, Türk bayrakları ve İzmir Marşı eşliğinde, Saraçlar Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önüne yürüdü.

Burada belediye bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Başkan Gürkan, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin sıkıntıya girdiği her dönemden zaferle ayrılmayı başardığını söyledi.

- Tekirdağ

Tekirdağ'daki kutlamalar kapsamında Cumhuriyet Yürüyüşü ve kabul töreni düzenlendi.

Köprübaşı Meydanı'nda toplanan yaklaşık 500 kişilik grup, Türk bayrakları ve fenerlerle Tuğlalı Park'a kadar yürüdü.

Vali Aziz Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'yi bölmeye hiç kimsenin gücünün yetmeyeceğini dile getirdi.

Devlete sahip çıkılmasını gerektiğinin altını çizen Yıldırım, "96 yıllık, günbegün gelişen bir devlete sahibiz. İnşallah bundan sonra da hep birlikte olacağız. Sınır ötesinde bu devletin bekası için, bu milletin istiklali ve istikbali için mücadele eden kahraman askerlerimiz var." diye konuştu.

Yürüyüşe, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ve kurum müdürleri katıldı.

Kutlamalar Vali Yıldırım tarafından kentteki bir otelde düzenlenen kabul töreni ile devam etti. Kabulde, protokol üyeleri, şehit yakınları, gaziler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer aldı.

Çorlu ilçesinde de fener alayı düzenlendi.

- Kırklareli

Kırklareli'nde de bayram dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Valilik tarafından düzenlenen fener alayına, Vali Osman Bilgin, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Şenol Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, Adalet Komisyonu Başkanı Vahdet Yeltepe ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda başlayan etkinlikte, Türk bayrağı ve Atatürk posteri açan vatandaşlar, 100. Yıl, Hastane, Karaumurbey ve Fevzi Çakmak caddelerini takip ederek Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'na yürüdü.

Vali Bilgin, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin çok büyük bir kazanım olduğunu, Kurtuluş Savaşı'nın ardından Cumhuriyetin ilan edilmesinin Türk milletinin bağımsızlığını ve özgürlüğünü simgelediğini belirtti.

Daha sonra bir düğün salonunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni yapıldı. Vali Bilgin, burada davetlileri kapıda karşılayarak bayramlarını kutladı.

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