29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Dada, Türkiye ile Nijerya arasındaki var olan ilişkileri geliştirmek için çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Melih Ulueren, burada yaptığı konuşmada, Barış Pınarı Harekatı'na değinerek Türkiye’nin terörün her türlüsüne karşı olduğunu kaydetti.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Yaprak Alp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Etiyopya ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Alp, genç cumhuriyetin ilk büyükelçiliklerinden birinin Sahra Altı Afrika’da Etiyopya’da 1936 yılında kurulduğunu belirterek, "Türkiye’nin Sahra Altı Afrika’da birçok ilki yine Etiyopya’da başlattığını biliyoruz. TİKA, THY, Anadolu Ajansı, Maarif Vakfı gibi kurumlar Etiyopya’da bir ilkti. Bu ilişkiler Etiyopya’ya olan güveni ve sevgiyi gösteriyor." dedi.

Milli birlik ve beraberliğin önemine dikkati çeken Alp, "Son günlerde ne kadar güçlü olduğumuzu bir daha gördük. Zorluklardan dimdik çıktık. Türkiyemiz ile gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

