29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

ABUJA/ADDİS ABABA (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü Nijerya ve Etiyopya'da düzenlenen resepsiyonlarla kutlandı.
Nijerya'nın başkenti Abuja'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen resepsiyona, Nijerya Senato Başkanı Ahmad Lawan, Dışişleri Devlet Bakanı Zubairu Dada yanı sıra üst düzey yetkililer, yabancı misyon temsilcileri, diplomatlar ve Nijerya Türk toplum temsilcileri katıldı.
Resepsiyonda, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.
Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Melih Ulueren, burada yaptığı konuşmada, Barış Pınarı Harekatı'na değinerek Türkiye’nin terörün her türlüsüne karşı olduğunu kaydetti.
Ulueren, Türkiye’nin Afrika ile ilişkilerindeki gelişmeleri anlattı, Türkiye'nin değişik alanlarındaki turizm potansiyeline atıfla, Nijeryalıları Türkiye'ye davet etti.
Dada ise resepsiyonda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Nijerya adına Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümünü kutladı.
Dada, Türkiye ile Nijerya arasındaki var olan ilişkileri geliştirmek için çalışmaya hazır olduklarını söyledi.
Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da resepsiyon düzenlendi.
Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Yaprak Alp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Etiyopya ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.
Alp, genç cumhuriyetin ilk büyükelçiliklerinden birinin Sahra Altı Afrika’da Etiyopya’da 1936 yılında kurulduğunu belirterek, "Türkiye’nin Sahra Altı Afrika’da birçok ilki yine Etiyopya’da başlattığını biliyoruz. TİKA, THY, Anadolu Ajansı, Maarif Vakfı gibi kurumlar Etiyopya’da bir ilkti. Bu ilişkiler Etiyopya’ya olan güveni ve sevgiyi gösteriyor." dedi.
Milli birlik ve beraberliğin önemine dikkati çeken Alp, "Son günlerde ne kadar güçlü olduğumuzu bir daha gördük. Zorluklardan dimdik çıktık. Türkiyemiz ile gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.
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