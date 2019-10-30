29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

LONDRA (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96. yıl dönümü, Avrupa'daki Türk büyükelçilikleri tarafından düzenlenen kabul törenleriyle kutlandı.
Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğinde Büyükelçi Ümit Yalçın'ın ev sahipliğinde düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.
Büyükelçi Yalçın'ın kutlamaları kabul ettiği törende, Türk mutfağının seçkin lezzetleri ikram edildi.
Resepsiyona, İngiliz diplomasi, basın ve iş çevreleri ile ülkedeki yabancı misyonların temsilcilerinin yanı sıra İngiltere’deki Türk toplumunun temsilcilerinin oluşturduğu kalabalık bir davetli grubu katıldı.
- Almanya
Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın'ın ev sahipliğinde kançılarya binasındaki törene saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile Alman Milli Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Büyükelçi Aydın, etkinlikte yaptığı konuşmada, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan muzaffer askerleri selamladığını belirtti, şehit düşenlere Allah'tan rahmet diledi.
Türkiye'nin dünyanın en büyük 13. ekonomisi olduğunun altını çizen Aydın, NATO'nun ikinci büyük ordusunun Türkiye olduğunu bu nedenle Türkiye’nin hem sahada hem de masada güçlü olduğunu vurguladı.
Büyükelçi Aydın, FETÖ, DAEŞ, ve PKK gibi terör örgütlerinin Türkiye için tehdit olmaktan çıkana kadar teröre yönelik kararlı mücadelenin süreceğini kaydetti.
Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Almanya'da kopartılan "anlamsız fırtınayı ve büyük ölçüde tek yanlı, ön yargılı ve yer yer yalan haber, yorum ve açıklamalara dayalı tartışmaları hep birlikte ibretle izlediklerini kaydeden Aydın, "Terör örgütü yanlılarının şiddet içeren gösterilerini ve bunlara gösterilen hoşgörü ve desteği buradan bir kez daha kınıyorum. Saldırılarda yaralanan insanlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha yineliyorum." dedi.
Köln kentinde de Cumhuriyet'in kuruluşunun 96. yıl dönümü Türk ve Almanlar tarafından birlikte kutlandı.
Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes ile eşi Şeyda Erciyes konukları kapıda karşıladığı törene Türk vatandaşları, Alman politikacıların yanı sıra ünlü Alman teknik direktör Christoph Daum da katıldı.
Başkonsolos Erciyes, konuşmasında Türk Alman dostluğuna vurgu yaparak birlik ve beraberlik mesajı verdi. Erciyes, "Türk toplumu 60 yıla yaklaşan sürede Alman toplumuyla el ele vererek Almanya'nın kalkınmasında, gelişmesinde terini ve emeğini ortaya koymuş ve Almanya'nın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir." dedi.
Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ayrıca Münih, Nürnberg, Frankfurt, Stuttgart, Mainz, Essen, Hamburg, Karlsruhe, Münster, Hannover ve Düsseldorf başkonsoloslukları bölgelerinde tören düzenlendi.
- Fransa
Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa’nın ev sahipliğinde Paris’teki Pavillon Royal'de kabul töreni düzenlendi.
Törene Fransa Ulusal Meclisi Türkiye-Fransa Dostluk Grubu Başkanı milletvekili Stephane Teste, Senatör Nathalie Goulet, UNESCO Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer, OECD Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Erdem Başçı, birçok ülkenin büyükelçisi ve vatandaşlar katıldı.
Musa, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bölgede önemli bir aktör ve dünyada en çok insani yardım yapan ülke olduğunun altını çizdi.
Büyükelçi Musa, ülkenin Fransa ile ilişkilerinin uzun tarihe dayandığını ifade ederek bu ilişkinin önemine dair bazı örnekler verdi.
Senatör Goulet de Türkiye'yi iyi tanıdığını ifade ederek, "Bu zorlu dönemde Türkiye’ye ihtiyacımız var." dedi.
2014 ve 2015'te Gaziantep'e giderek mülteci kamplarını ziyaret ettiğini dile getiren Goulet, "Türkiye, Avrupa'dan önce Suriyeli mültecilere yardım etti, eğer yardım etmeseydi milyonlarca insan ölürdü." ifadesini kullandı.
Türkiye'ye teşekkür eden Goulet, Paris ile Ankara arasındaki ilişkinin önemine dikkati çekti.
- Avusturya
Türkiye’nin Viyana Büyükelçiliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Büyükelçi Ümit Yardım’ın ev sahipliğinde düzenlenen törenle kutlandı.
Törene Türkiye’nin Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Muhtar Gün, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Rauf Engin Soysal’ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.
Büyükelçi Yarım, törende yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyetinin 96. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, Türkiye’nin bir bütün olarak varlığını ve geleceğini korumak amacıyla son yıllarda tarihi bir mücadelenin içinde olduğunu ifade etti.
Yardım, çeşitli terör örgütlerinin saldırıları ve 15 Temmuz hain darbe girişiminin bu mücadelenin tezahürleri olduğunu kaydederek, Suriye’de yürütülen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarının da bu tarihi mücadelenin bir parçası olduğunun altını çizdi.
Yardım, Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaştırarak, daha sonra gelecek nesillere 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirme fırsatı sunulacağını belirterek, Cumhuriyetin daha nice yıllara çok daha güçlü ve müreffeh bir şekilde taşınacağını sözlerine ekledi.
- Romanya
Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yıl dönümü dolaysıyla Bükreş'teki Atatürk anıtı önünde ve Bükreş Türk şehitliğinde tören düzenledi.
Daha sonra Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz'ın ev sahipliğinde Bükreş Athenaeum Konser Salonunda düzenlenen kabulde Borusan Quartet sanatçıları tarafından bir klasik müzik konseri verildi.
Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz, konser öncesinde yaptığı konuşmada "Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere armağanı olan Cumhuriyetimizi ve Cumhuriyet değerlerimizin önemini ilk gün olduğu gibi büyük bir bilinçle idrak etmeye devam ediyoruz." dedi.
- Yunanistan
Yunanistan'ın başkenti Atina'daki King George Oteli'nde düzenlenen törene katılan davetliler, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin ve eşi tarafından karşılandı.
İki ülkenin milli marşlarının çalındığı törende Büyükelçi Özügergin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajını okudu.
Törende Eski Dışişleri Bakanı ve Yeni Demokrasi Milletvekili Dora Bakoyanni, Yeni Demokrasi Milletvekili Olga Kefalogianni ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Andonis Diamandaris'in yanı sıra, yabancı misyon şefleri, diplomatlar, askeri ateşeler, iş insanları ve siyasetçiler katıldı.
- İsveç
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96. yılı dolayısıyla Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği'nde tören düzenlendi.
Büyükelçi Emre Hakkı Yunt'un ev sahipliğindeki törene çok sayıda diplomat ve misyon şefi, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasetçi, akademisyen, iş insanı ve sanatçılar katıldı.
Burada kısa bir konuşma yapan Büyükelçi Yunt, "Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.'' ifadesini kullandı.
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