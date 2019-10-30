29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Türkiye'nin dünyanın en büyük 13. ekonomisi olduğunun altını çizen Aydın, NATO'nun ikinci büyük ordusunun Türkiye olduğunu bu nedenle Türkiye’nin hem sahada hem de masada güçlü olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın'ın ev sahipliğinde kançılarya binasındaki törene saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile Alman Milli Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Resepsiyona, İngiliz diplomasi, basın ve iş çevreleri ile ülkedeki yabancı misyonların temsilcilerinin yanı sıra İngiltere’deki Türk toplumunun temsilcilerinin oluşturduğu kalabalık bir davetli grubu katıldı.

Büyükelçi Aydın, FETÖ, DAEŞ, ve PKK gibi terör örgütlerinin Türkiye için tehdit olmaktan çıkana kadar teröre yönelik kararlı mücadelenin süreceğini kaydetti.

Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Almanya'da kopartılan "anlamsız fırtınayı ve büyük ölçüde tek yanlı, ön yargılı ve yer yer yalan haber, yorum ve açıklamalara dayalı tartışmaları hep birlikte ibretle izlediklerini kaydeden Aydın, "Terör örgütü yanlılarının şiddet içeren gösterilerini ve bunlara gösterilen hoşgörü ve desteği buradan bir kez daha kınıyorum. Saldırılarda yaralanan insanlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha yineliyorum." dedi.

Köln kentinde de Cumhuriyet'in kuruluşunun 96. yıl dönümü Türk ve Almanlar tarafından birlikte kutlandı.

Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes ile eşi Şeyda Erciyes konukları kapıda karşıladığı törene Türk vatandaşları, Alman politikacıların yanı sıra ünlü Alman teknik direktör Christoph Daum da katıldı.

Başkonsolos Erciyes, konuşmasında Türk Alman dostluğuna vurgu yaparak birlik ve beraberlik mesajı verdi. Erciyes, "Türk toplumu 60 yıla yaklaşan sürede Alman toplumuyla el ele vererek Almanya'nın kalkınmasında, gelişmesinde terini ve emeğini ortaya koymuş ve Almanya'nın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir." dedi.