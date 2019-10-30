29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Resepsiyonda Türk Hava Yollarının (THY) sponsorluğunda ve Dışişleri Bakanlığının desteğiyle Mostar'a gelen soprano Pınar Dönmez de Mostar Filarmoni Orkestrası Şefi Damir Bunozas eşliğinde konser verdi.

Öte yandan, Türkiye'nin Mostar Başkonsolosu Kudret Oytan'ın ev sahipliğinde Pavarotti Müzik Okulu'nda verilen resepsiyona da yerel ve uluslararası kurumların temsilcileri katıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tarihi kütüphanenin dış cephesine Türk bayrağı da yansıtılırken, konuklar resepsiyonun sonunda binanın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç'un ev sahipliğinde, şehrin sembollerinden tarihi Vijecnica Kütüphanesi'nde düzenlenen resepsiyona Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic, Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegovic, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Senad Masovic ile İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Husein Kavazovic de katıldı.

- Sırbistan

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç'in ev sahipliğinde verilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna da Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic, Enerji Bakanı Aleksandar Antic ve Çalışma Bakanı Zoran Djordjevic ile diğer konuklar katıldı.

Konuklara Sırpça hitap eden Büyükelçi Bilgiç, bu yıl Türkiye ile Sırbistan arasındaki diplomatik ilişkilerin de 140'ıncı yılını kutladıklarını anımsatarak, "Sırbistan ile Türkiye birbirine sınırla değil, gönülden bağlıdır. Yaşasın Sırbistan-Türkiye dostluğu." dedi.

- Hırvatistan

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan'ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona da Hırvatistan'daki yerel ve uluslararası kurumların temsilcileri katıldı.

Hızlan, Hırvatistan'ın Türkiye'nin müttefik olarak gördüğü ülkelerden biri olduğunu belirterek, "Ortak sınırımız olmasa da Hırvatistan'ı komşumuz olarak görüyoruz. Hırvatistan, bölge istikrarı için önemli ve güvenilir bir partner." ifadelerini kullandı.

- Karadağ

Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Songül Ozan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna da Karadağ'ın siyaset, kültür ve sanat dünyasından önemli simalar katıldı.

Bu arada, büyükelçiler resepsiyonlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını da davetlilerle paylaştı.

