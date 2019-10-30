29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi.

Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçiliği konutundaki resepsiyona, Arjantin Senatosu Geçici Başkanı Federico Pinedo'nun yanı sıra yabancı misyon temsilcileri ve Buenos Aires'te yaşayan Türk vatandaşları katıldı.

Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Şefik Vural Altay, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle andığını belirterek, "Onların kurduğu modern Türkiye, devletler topluluğunun önemli ve saygın bir üyesi olarak bölgesinde ve dünyada etkin bir şekilde barış, huzur, istikrar ve refaha katkıda bulunmaktadır." dedi.

Türkiye'nin, terör örgütlerine karşı mücadelesine dikkati çeken Altay, "Terör bir insanlık suçudur. Ülkemiz, bölgesinin, sınırlarının, vatandaşlarının ve anayasal kurumlarının güvenliğini sağlamak üzere bu örgütlerle sonuna kadar mücadele etmeye ve onları ortadan kaldırmaya kararlıdır. Bu vesileyle, terörle mücadelede hayatlarını kaybeden tüm kahraman şehitlerimizi bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle anıyor, gazilerimize acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Altay, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurtdışında yaşayan vatandaşlara yönelik mesajını da okudu.

