29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

KUVEYT (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçiliğinde düzenlenen törenle kutlandı.

Başkent Kuveyt'te bir otelde düzenlenen kutlama törenine, Gençlerden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed el-Cebri ve eski Kuveyt Başbakanı Şeyh Nasır Muhammed el-Ahmed es-Sabah'ın yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili, çeşitli ülkelerin büyükelçiler ve askeri ataşeler katıldı.

Davetlileri karşılayan Büyükelçi Ayşe Hilal Sayan Koytak, açılış konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını okudu.

Koytak, iki ülke arasındaki güçlü bağlara değinerek "Bizler Kuveyt'in istikrar ve güvenliğini kendi istikrar ve güvenliğimiz gibi görüyoruz" dedi.

Üst düzey ekonomik ilişkilerin önemine işaret eden Koytak, iki ülke iş adamlarına geleceğin inşası için daha fazla katkı sunmaları çağrısında bulundu.

Tören sırasında basına açıklama yapan Gençlerden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed el-Cebri de başta insani yardım projeleri olmak üzere Türkiye ile birçok alanda koordineli çalışmalar yürütmeye özen gösterdiklerini dile getirdi.

Hassas alanların da içinde olduğu tüm konularda iki ülke arasında istişarelerin sürdüğünü belirten Cebri, Kuveyt ve Türkiye arasında köklü ve derin bağlar olduğunu vurguladı.

