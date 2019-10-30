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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 05:28 | Son Güncelleme

New York'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla ABD'nin New York kentindeki Türk misyonları tarafından resepsiyon verildi.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ve New York Başkonsolosu Alper Aktaş'ın ev sahipliğinde verilen resepsiyona, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Başkanı Tijjiani Muhammad-Bande, New York'taki yabancı misyon temsilcileri, Türk-Amerikan toplumu üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Türkiye ve ABD milli marşlarının okunmasıyla başlayan programda Başkonsolos Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajını okudu.

Etkinlikteki konuşmasında, katılımcılara teşekkür eden Sinirlioğlu,''Bu akşam burada dünyanın dört bir yanından gelmiş uluslararası barış ve güvenlik için BM'de birlikte çalıştığım meslektaşlarım ve bu ülkenin çeşitliliğine, güvenliğine ve refahına katkıda bulunan Türk-Amerikan toplumu üyeleri bir araya geldi.'' dedi.

Sinirlioğlu, ''Cumhuriyetin kurucularının dünyanın daha iyi olması için demokratik, seküler, müreffeh bir Türkiye vizyonu vardı. Bu vizyonu yerine getirmekten dolayı gururluyuz.'' ifadelerini kullandı.

Başkonsolos Aktaş da Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırarak gelecek nesillere 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirme fırsatı vereceklerini kaydederek, ''Cumhuriyetimizi daha nice yıllara çok daha güçlü, çok daha müreffeh bir şekilde taşıyacağız.'' diye konuştu.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 96. yıl dönümü Alper Aktaş Feridun Sinirlioğlu Resepsiyon

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