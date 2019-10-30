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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 07:31 | Son Güncelleme

Sudan'da Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü Sudan'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Sudan Tarım Bakanı İsa Osman eş-Şerif'in yanı sıra üst düzey yetkililer, yabancı misyon temsilcileri, diplomatlar, siyasi parti temsilcileri ve Sudan'daki Türk vatandaşları katıldı.

Sudan Tarım Bakanı İsa Osman eş-Şeyh, burada yaptığı konuşmada, geçiş hükümetinin Türkiye ile verimli ilişkileri sürdürmeye ve iki ülke arasındaki iş birliğinin artması için dostluk ve güven bağlarını güçlendirmeye istekli olduğunu ifade etti.

Geçiş hükümetinin dış politikasının, dengeye dayalı olduğunu ve Sudan halkının çıkarlarına hizmet ettiğini belirten Şeyh, Türkiye ile kadim ilişkilere sahip olduklarını, bunun etkilerinin günümüzde tarım, kültür, el sanatları ve sağlık hizmetleri gibi pek çok alanda görüldüğünü belirtti.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajını paylaşarak misafirlere Barış Pınarı Harekatı hakkında bilgi verdi.

Sudan ile Türkiye arasında köklü tarihi ilişkilerin bulunduğunu belirten Büyükelçi Neziroğlu, "Türkiye, Sudan'ın dostu. Kardeş Sudan'a her alanda desteğimiz sürecek. Ekonomik ve askeri anlamda tecrübelerimizi paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Sudan

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