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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Nevşehir'de coşkuyla kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 16:56 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95'inci yıl dönümü tüm Türkiye ve yurt dışı temsilciliklerinde olduğu gibi Nevşehir'de de coşkuyla kutlandı.

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA)- TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95'inci yıl dönümü tüm Türkiye ve yurt dışı temsilciliklerinde olduğu gibi Nevşehir'de de coşkuyla kutlandı. Nevşehir'de, Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın söylenmesiyle başlayan Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına saat 09.30'da Valilikte devam edildi. Vali İlhami Aktaş makamında, protokolün tebriklerini kabul etti. Daha sonra Gazi Stadı'nda devam eden kutlamalar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve Nevşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Etkinlikler kapsamında daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı okundu. Törende daha sonra Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, vatandaşların ve bayrama katılan öğrencilerin bayramını kutladı. Ardından Vali İlhami Aktaş halka hitap etti. EĞİTİMLİ KÖPEKLERİN GÖSTERİSİ İLGİYLE İZLENDİ Törende daha sonra öğrenciler şiirler okudu. Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin halk oyunları gösterisinin ardından, Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Nevşehir Jandarma At-Köpek Eğitimi Merkez Komutanlığı'nda iz takip, devriye, mayın ve bomba arama, doğal afette canlı arama ve kurtarma, narkotik ve psikotrop madde arama, keşif ve özel operasyon gibi 11 alanda eğitilen Alman, Hollanda ve Belçika ırkı köpeklerin gösterisi ilgiyle izlendi. Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında daha sonra, Yıldız Kız ve Yıldız Erkekler kategorisinde düzenlenen atletizm yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeleri Nevşehir Valisi İlhami Aktaş tarafından verildi.

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