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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 21:26 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İstanbul Havalimanı'nda resepsiyon verdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İstanbul Havalimanı'nda resepsiyon verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nın açılış töreninin ardından resepsiyon alanına geçti.

Erdoğan çifti, konuk devlet başkanları ve hükümet temsilcileriyle selamlaşarak, bir süre sohbet etti.

Resepsiyona Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Arnavutluk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ilir Meta, Katar Devleti Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al-Thani, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sooronbay Jeenbekov, Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Makedonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, Moldova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Igor Dodon, Pakistan İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Sırbistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sudan Cumhurbaşkanı Feldmareşal Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Bosna Hersek Bakanlar Kurulu Başkanı (Başbakan) Denis Zvizdic, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Altyapı Bakanı Alenka Bratusek, Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile Moldova Cumhuriyeti Gagauz Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah katıldı.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakanlardan Tansu Çiller ile eşi Özer Çiller, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti kabine üyelerinin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kuvvet komutanları, milletvekilleri, yüksek yargı organlarının başkanları, şehit yakını ve gaziler, bürokratlar ile azınlık cemaatlerinin dini liderleri de resepsiyona iştirak etti.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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