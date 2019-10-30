29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Varşova’da piyano resitaliyle kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Varşova’da piyanist Tutu Aydınoğlu’nun verdiği resital ile kutlandı.

Cumhuriyetin ilanının 96. yıl dönümü, Polonya’nın başkenti Varşova’da Tutu Aydınoğlu’nun piyano resitali ile kutlandı. Türkiye’nin Varşova Büyükelçiliği tarafından organize edilen programa Varşova’da yaşayan Türk vatandaşlarının yanı sıra Polonyalılar ve çok sayıda yabancı misyon temsilcisi katıldı.

Varşova Kraliyet Sarayı’nda gerçekleşen programda konuşma yapan Varşova Büyükelçisi Tunç Üğdül, 600 yıllık geçmişi olan Türkiye - Polonya diplomatik ilişkilerinin önemine değinirken, iki ülke arasındaki ticaret hacminin yıl sonuna kadar 7 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini söyledi. Türkiye’nin Polonyalıların en çok tercih ettiği seyahat rotalarından biri haline geldiğinin altını çizen Tunç Üğdül, bu yıl 850 bine yakın Polonyalı turistin Türkiye’yi ziyaret ettiğini aktardı. Konuşmasında Barış Pınarı Operasyonu’na da değinen Üğdül, “Türkiye’nin sınır güvenliğini sağlama hususunda inandırıcı bir alternatif sunma, bölgedeki istikrarsızlığa son verme, terörizm tehdidini ortadan kaldırma, kitlelerin göçünü durdurma hususunda bir önerisi olmayanların Türkiye’yi adaletsiz şekilde eleştirme hakkı yoktur” şeklinde konuştu.

Büyükelçi Üğdül’ün ardından program, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim üyelerinden piyanist Tutu Aydınoğlu’nun piyano resitaliyle devam etti. Sultan Abdülaziz, IV. Murat’ın yanı sıra Dede Efendi, Fatima Hanım gibi geç dönem Osmanlı İmparatorluğu bestecileri ile Franz Liszt, Isaac Strauss gibi batılı bestecilerin eserlerinden seçkiler sunan Tutu Aydınoğlu, dinleyicilerden büyük alkış aldı. Konserin ardından gece, Türk lezzetlerinin ikram edildiği resepsiyon ile son buldu.

