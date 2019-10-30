HABER

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Varşova’da piyano resitaliyle kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 09:50 | Son Güncelleme

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Varşova’da piyanist Tutu Aydınoğlu’nun verdiği resital ile kutlandı.Cumhuriyetin ilanının 96.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Varşova’da piyanist Tutu Aydınoğlu’nun verdiği resital ile kutlandı.
Cumhuriyetin ilanının 96. yıl dönümü, Polonya’nın başkenti Varşova’da Tutu Aydınoğlu’nun piyano resitali ile kutlandı. Türkiye’nin Varşova Büyükelçiliği tarafından organize edilen programa Varşova’da yaşayan Türk vatandaşlarının yanı sıra Polonyalılar ve çok sayıda yabancı misyon temsilcisi katıldı.
Varşova Kraliyet Sarayı’nda gerçekleşen programda konuşma yapan Varşova Büyükelçisi Tunç Üğdül, 600 yıllık geçmişi olan Türkiye - Polonya diplomatik ilişkilerinin önemine değinirken, iki ülke arasındaki ticaret hacminin yıl sonuna kadar 7 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini söyledi. Türkiye’nin Polonyalıların en çok tercih ettiği seyahat rotalarından biri haline geldiğinin altını çizen Tunç Üğdül, bu yıl 850 bine yakın Polonyalı turistin Türkiye’yi ziyaret ettiğini aktardı. Konuşmasında Barış Pınarı Operasyonu’na da değinen Üğdül, “Türkiye’nin sınır güvenliğini sağlama hususunda inandırıcı bir alternatif sunma, bölgedeki istikrarsızlığa son verme, terörizm tehdidini ortadan kaldırma, kitlelerin göçünü durdurma hususunda bir önerisi olmayanların Türkiye’yi adaletsiz şekilde eleştirme hakkı yoktur” şeklinde konuştu.
Büyükelçi Üğdül’ün ardından program, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim üyelerinden piyanist Tutu Aydınoğlu’nun piyano resitaliyle devam etti. Sultan Abdülaziz, IV. Murat’ın yanı sıra Dede Efendi, Fatima Hanım gibi geç dönem Osmanlı İmparatorluğu bestecileri ile Franz Liszt, Isaac Strauss gibi batılı bestecilerin eserlerinden seçkiler sunan Tutu Aydınoğlu, dinleyicilerden büyük alkış aldı. Konserin ardından gece, Türk lezzetlerinin ikram edildiği resepsiyon ile son buldu.

PARTNER Ünlü güzelden olay paylaşım! Salonda çırılçıplak soyunup... Ünlü güzelden olay paylaşım! Salonda çırılçıplak soyunup...
Kanser hastası şair ve yazar, evini 'kültür- sanat evi'ne dönüştürdüKanser hastası şair ve yazar, evini 'kültür- sanat evi'ne dönüştürdü
(Özel) Pazarcılar 50 yıldır pazarın kurulduğu caddede kalmak için direniyor(Özel) Pazarcılar 50 yıldır pazarın kurulduğu caddede kalmak için direniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi'nin skandal tasarısına tepki

Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi'nin skandal tasarısına tepki

'Yeni bir tehdit var' dedi ve devlete çağrıda bulundu

'Yeni bir tehdit var' dedi ve devlete çağrıda bulundu

İlginç olay! Cenaze yemeğinde esrarlı kek servis edildi

İlginç olay! Cenaze yemeğinde esrarlı kek servis edildi

ABD'den skandal karar! Tasarı kabul edildi!

ABD'den skandal karar! Tasarı kabul edildi!

Sunal ailesinin acı günü!

Sunal ailesinin acı günü!

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Hava Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu! 55 gözaltı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

'Sigara isteme' tartışması dehşete dönüştü! Çok sayıda kişi yaralandı

'Sigara isteme' tartışması dehşete dönüştü!

Kayıp kadının cesedi 4 gün sonra nehirde bulundu

Kayıp kadının cesedi 4 gün sonra nehirde bulundu

Kağıthane'de İETT otobüsü, kamyonete çarptı

İETT otobüsü, kamyonete çarptı

İzmir'de uyuşturucudan ölüm iddiası

İzmir'de uyuşturucudan ölüm iddiası

Arnavutköy'de misafir olduğu arkadaşının evinde intihar etti 

Misafir olduğu arkadaşının evinde intihar etti 

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.