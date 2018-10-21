29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

İSTANBUL (AA) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Vatan Caddesi'nde gerçekleştirilen tören provası kapsamında bazı yollar trafiğe kapatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Vatan Caddesi'nde düzenlenen tören provası nedeniyle 07.00'den 14.00'e kadar araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu çerçevede, Adnan Menderes Bulvarı, D-100 Kuzey ve Güney istikameti, Edirnekapı ile 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin ile Ordu caddeleri, Atatürk Bulvarı, Keçeci Meydan Sokağı, O-3 Hal yolu ve Adnan Menderes Bulvarı'ndan Vatan Caddesi'ne çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı.

Kapatılan yollara alternatif güzergah olarak Turgut Özal Millet Caddesi ve Fevzipaşa Caddesi belirlendi.

29 Ekim'de de aynı güzergahlar trafiğe kapatılacak.

