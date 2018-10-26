29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Cumhuriyet, bizi millet olarak yıllardır bir arada tutan, birlik ve beraberliğimizi sağlayan en önemli kazanımdır. Atatürk'ün ve Cumhuriyetin ışığında çağdaş yolumuzda yürümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Torun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yıl dönümünü yurdun dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlayacaklarını bildirdi.

Cumhuriyete ilelebet sahip çıkacaklarını belirten Torun, "Cumhuriyete sahip çıkmak demokrasiye, özgürlüğe ve kardeşliğe sahip çıkmaktır. Her şeyini kaybetmiş bu millet, Atatürk önderliğinde Ulusal Kurtuluş Savaşı verdi ve Cumhuriyeti kurdu. Cumhuriyet dünya var oldukça yaşayacak, yaşatılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Cumhuriyeti biz kurduk onu yükseltecek ve yaşatacak sizlersiniz" dediğini anımsatan Torun, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere kahraman şehitleri ve gazileri minnet ve saygıyla andıklarını bildirdi.