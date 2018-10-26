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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.10.2018 17:43 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: - "Cumhuriyet, bizi millet olarak yıllardır bir arada tutan, birlik ve beraberliğimizi sağlayan en önemli kazanımdır. Atatürk'ün ve Cumhuriyetin ışığında çağdaş yolumuzda yürümeye devam edeceğiz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Cumhuriyet, bizi millet olarak yıllardır bir arada tutan, birlik ve beraberliğimizi sağlayan en önemli kazanımdır. Atatürk'ün ve Cumhuriyetin ışığında çağdaş yolumuzda yürümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Torun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yıl dönümünü yurdun dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlayacaklarını bildirdi.

Cumhuriyete ilelebet sahip çıkacaklarını belirten Torun, "Cumhuriyete sahip çıkmak demokrasiye, özgürlüğe ve kardeşliğe sahip çıkmaktır. Her şeyini kaybetmiş bu millet, Atatürk önderliğinde Ulusal Kurtuluş Savaşı verdi ve Cumhuriyeti kurdu. Cumhuriyet dünya var oldukça yaşayacak, yaşatılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Cumhuriyeti biz kurduk onu yükseltecek ve yaşatacak sizlersiniz" dediğini anımsatan Torun, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere kahraman şehitleri ve gazileri minnet ve saygıyla andıklarını bildirdi.

Cumhuriyetin ilk adımının 1915'te Çanakkale'de atıldığını hatırlatan Torun, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan milli mücadele tarihte eşine çok az rastlanır bir başarıdır. İnanç ve kararlılık örneği olarak kazanılan bu zafer, milletimize kayıtsız şartsız egemenliği sağlayan Cumhuriyeti armağan etmiştir.

Millet olarak verdiğimiz kurtuluş mücadelesinin ardından Cumhuriyetin kuruluşu dünya tarihinde eşi benzeri olmayan bir başarı, milletimiz için de en önemli dönüm noktalarından biridir. Cumhuriyet, bizi millet olarak yıllardır bir arada tutan, birlik ve beraberliğimizi sağlayan en önemli kazanımdır. Atatürk'ün ve Cumhuriyetin ışığında çağdaş yolumuzda yürümeye devam edeceğiz. Cumhuriyeti yaşatmak bize ve gelecek nesillere düşmektedir."

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