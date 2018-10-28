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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 13:37 | Son Güncelleme

Cumhuriyetin 95. yıl dönümü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi.

İSTANBUL (AA) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'nda tören yapıldı.

Cumhuriyetin ilanının 95. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde anıta, İstanbul Valiliği, 1. Ordu Komutanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve diğer kurumlarla siyasi partilerin çelenkleri bırakıldı.

Törene, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Gürsel Tekin, Ali Şeker, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, askeri erkan, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından tören sona erdi.

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