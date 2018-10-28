29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk iş dünyasına Cumhuriyet'in 95. kuruluş yıl dönümünde yeni yatırımlarla, üretimle, ticaretle, ekonomik büyümeyi sağlama görevi düştüğünü belirtti.

Hisarcıklıoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Mesajda, "Millet iradesine duyulan saygı, ülke yönetimi anlamında en güzel erdemdir. Egemenlik millete aittir. Bunu hiçbir zaman unutmadan, Cumhuriyet'imizi ilelebet yaşatacağız." ifadesini kullanan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"23 Nisan 1920'de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi, milli egemenliği esas almıştı. Bu yönetim biçimi, 29 Ekim 1923’de resmi olarak adını da kayıtlara geçirmiş oldu. Cumhuriyet'in ilanı, tarihimizin en önemli ve en gururlu günlerinden birisidir.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' sözü, Cumhuriyet ile artık pekiştirilmiş ve ülkemizin istikametini çizen en önemli değerlerden birisi olmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti, bu topraklarda kader birliği yapmış milyonların en güzel ortaklığıdır. Türk iş dünyası olarak bizlere düşen de yeni yatırımlarla, üretimle, ticaretle, ekonomik büyümeyi sağlamaktır. Tüm gücümüzle bunun için çalıştığımızın bilinmesini ister, Atatürk ve silah arkadaşlarının aziz emaneti Cumhuriyet'imizi ve vatanımızı canımız pahasına koruyup, ileriye taşıyacağımıza dair sözümüzü hatırlatmak isterim.