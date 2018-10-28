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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 16:41 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: - "2023 hedefleri başta olmak üzere 2053 ve 2071 hedefleriyle gelecek nesillerimize hiçbir güce boyun eğmeyen lider bir ülke bırakmak en önemli görevimizdir" - "Bu bilinçle çalışıyor; ihracatçımızı, esnafımızı, ticaret erbabımızı, kadın ve genç girişimcilerimizi güçlendiriyor ve önlerini açmak için çalışmalar yapıyoruz"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, gelecek nesillere hiçbir güce boyun eğmeyen lider bir ülke bırakmanın en önemli görevleri olduğunu belirterek, bu bilinçle çalıştıklarını ifade etti.

Pekcan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, Cumhuriyet'in 95. yıl dönümünü millet olarak büyük bir coşku, onur ve gurur içerisinde kutlamanın heyecanını yaşadıklarını vurgulayan Pekcan, şunları kaydetti:

"Artık sözün millette olduğunun resmiyet kazandığı bu tarihle, Türk halkı bağımsızlığından ödün vermeyeceğini kanıtlamıştır. Bize miras kalan Cumhuriyet'imizin, ilelebet payidar olması ve ülkemizin muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkması için azim ve kararlılıkla gece gündüz demeden milletimizden aldığımız güçle çalışmaya devam edeceğiz.

Ülkemiz, özellikle son dönemde istikrar ve ekonomimize yönelen saldırılardan birlik ve beraberlik içerisinde daha da güçlenerek çıktı.

2023 hedefleri başta olmak üzere 2053 ve 2071 hedefleriyle gelecek nesillerimize hiçbir güce boyun eğmeyen lider bir ülke bırakmak en önemli görevimizdir. Bu bilinçle çalışıyor; ihracatçımızı, esnafımızı, ticaret erbabımızı, kadın ve genç girişimcilerimizi güçlendiriyor ve önlerini açmak için çalışmalar yapıyoruz. Yerli ve milli ekonomi anlayışıyla ülkemizi dünyada marka yapmayı hedefliyoruz.

Bu vesileyle aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Mücadelemizin kahramanlarını rahmet ve şükranla yad ediyorum."

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Anahtar Kelimeler:
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

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