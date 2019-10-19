HABER

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 10:46 | Son Güncelleme

Vatan Caddesi'nde gerçekleştirilecek tören provası nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

İSTANBUL (AA) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Vatan Caddesi'nde gerçekleştirilecek tören provası nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın Vatan Caddesi'nde düzenlenecek tören provası nedeniyle saat 07.00'den 14.00'e kadar araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Buna göre, Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler, D-100 kuzey ve güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişi, 10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişi, Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişi, Oğuzhan Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişi, Sofular Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişi, Halıcılar Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişi, Akdeniz Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişi, Akşemsettin Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişi, Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarından (Aksaray'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, O-3 Hal yolundan Vatan Caddesi'ne giriş, Adnan Menderes Bulvarına (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak.

Sürücüler, alternatif güzergahlar olarak Turgut Özal Millet Caddesi ve Fevzipaşa Caddesi'ni kullanabilecek.

29 Ekim'de de aynı yollar trafiğe kapatılacak.

PARTNER Yıllardır birbirini arayan kardeşler komşu çıktı! Yıllardır birbirini arayan kardeşler komşu çıktı!
Enerji kimlik belgesi başvurusunda son gün 1 ocak 2020Enerji kimlik belgesi başvurusunda son gün 1 ocak 2020
DHMİ Genel Müdürü Keskin’den Hava Trafik Kontrol Merkezine ziyaretDHMİ Genel Müdürü Keskin’den Hava Trafik Kontrol Merkezine ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İstanbul Emniyet Müdürlüğü kapatılacak yollar trafik Vatan Caddesi

En Çok Okunan Haberler

NATO'dan Türkiye-ABD arasındaki anlaşma açıklaması

NATO'dan Türkiye-ABD arasındaki anlaşma açıklaması

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

On binler sokaklarda! Ülke karıştı, uçak seferleri iptal oldu, derbi ertelendi

On binler sokaklarda! Ülke karıştı, uçak seferleri iptal oldu, derbi ertelendi

ABD ile İsrail arasında 'Türkiye' görüşmesi!

ABD ile İsrail arasında 'Türkiye' görüşmesi!

Sezin Erbil'den hamilelik pozu

Sezin Erbil'den hamilelik pozu

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir açıklarında 173 kaçak göçmen yakalandı

İzmir açıklarında 173 kaçak göçmen yakalandı

Son dakika FETÖ'nün Meksika imamı Osman Karaca yakalandı!

Osman Karaca yakalandı!

Son dakika! Adıyaman'da terör opersyonu

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

ABD ve İsrail, 'Türkiye-ABD mutabakatını' görüştü!

ABD ile İsrail arasında 'Türkiye' görüşmesi!

Son dakika: Türkiye'den Katalonya'ya seyahat uyarısı

Türkiye'den vatandaşlara uyarı: Zorunlu olmadıkça...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.